Πετρέλαιο: Άνοδος για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα καθώς οι ΗΠΑ επανεκκινούν τις επιθέσεις στο Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα την Πέμπτη, με το Brent να ενισχύεται κατά 0,5% στα 88,54 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα την Πέμπτη, καθώς οι νέες επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν διαταράσσουν τις ροές πετρελαίου μέσω σημαντικών θαλάσσιων διαδρομών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται κατά 0,5% στα 88,54 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κερδίζει 0,64% στα 85 δολάρια το βαρέλι.

Η ένταση είχε ήδη οδηγήσει σε ισχυρό ράλι την Τετάρτη, όταν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent σημείωσαν άνοδο 7,8% στα 90,63 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκαν κατά 6,8% στα 84,69 δολάρια.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν στο επίκεντρο, μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού ότι έπληξε δεκάδες στόχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν, μεταξύ των οποίων στρατιωτικά κέντρα διοίκησης και εγκαταστάσεις drones. Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από την Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Σημαντικό σημείο για τις αγορές πετρελαίου παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, από όπου συνήθως διακινείται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο των αγορών ενέργειας από την έναρξη της σύγκρουσης.

«Μέχρι η ασφαλής διέλευση από το Στενό του Ορμούζ να μην αποτελεί πλέον ρίσκο, το ασφάλιστρο κινδύνου στο πετρέλαιο δεν πρόκειται να εξαφανιστεί - η ελπίδα για διπλωματική λύση είναι ευπρόσδεκτη, αλλά η αγορά αποτιμά την πραγματικότητα των συνεχιζόμενων επιθέσεων», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν τον όγκο του πετρελαίου που διακινείται μέσω των βασικών σημείων διέλευσης και το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής εξέλιξης. Η σύγκρουση επηρεάζει επίσης τη ναυσιπλοΐα μέσω του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, δημιουργώντας ένα ακόμη σημείο πίεσης για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου.

Την ίδια στιγμή, η «Κοινότητα Αγωγών της Κασπίας», ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τις φορτώσεις πετρελαίου μετά από επίθεση με drone σε ένα δεξαμενόπλοιο.