Shell: Κέρδη-ρεκόρ τετραετίας στο β’ τρίμηνο λόγω ανόδου των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου

Πρόκειται για την καλύτερη τριμηνιαία επίδοση της Shell από το δεύτερο τρίμηνο του 2022, όταν οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου είχαν εκτιναχθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Shell ανακοίνωσε την Πέμπτη ισχυρότερα των εκτιμήσεων κέρδη για το β' τρίμηνο, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ενίσχυσε τις επιδόσεις της.

Ειδικότερα, ο βρετανικός πετρελαϊκός κολοσσός κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 9,84 δισ. δολαρίων για την περίοδο Απριλίου - Ιουνίου, ξεπερνώντας άνετα τις εκτιμήσεις των αναλυτών που διαμορφώνονταν στα 8,79 δισ. δολάρια. Πρόκειται για την καλύτερη τριμηνιαία επίδοση της Shell από το δεύτερο τρίμηνο του 2022, όταν οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου είχαν εκτιναχθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών στα 3 δισ. δολάρια για το επόμενο τρίμηνο. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 21,4 δισ. δολάρια, υποστηριζόμενες από τις υψηλότερες πραγματοποιηθείσες τιμές, ενώ το καθαρό χρέος μειώθηκε στα 41,75 δισ. δολάρια στο τέλος του πρώτου τριμήνου.

Επιπλέον, η Shell διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες το 2026, στο εύρος των 24 έως 26 δισ. δολαρίων.

Οι μετοχές της Shell, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 21% μέχρι στιγμής φέτος, αν και η εταιρεία υστερεί σε σχέση με άλλες όπως η βρετανική BP και η γαλλική TotalEnergies, καθώς και οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες Exxon Mobil και Chevron.



