Μ. Ανατολή: Το Πακιστάν προσπαθεί να επαναφέρει ΗΠΑ και Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Η ανακοίνωση του Πακιστάν έρχεται μερικές ώρες μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, σε αντίποινα για επιθέσεις εναντίον βάσεών τους στη Μέση Ανατολ

Το Πακιστάν, η χώρα που μεσολαβεί μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, διαβεβαίωσε σήμερα ότι κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να φέρει ξανά τις δύο χώρες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, στη βάση του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπέγραψαν τον Ιούνιο με τη μεσολάβηση του Ισλαμαμπάντ για τον τερματισμό του πολέμου.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επαναφέρουμε όλες τις πλευρές στο πρωτόκολλο συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, ο Ταχίρ Αντράμπι.

Το Πακιστάν ενθαρρύνει τις δύο χώρες «να σεβαστούν πλήρως τις δεσμεύσεις τους (βάσει του πρωτοκόλλου συμφωνίας) να διεξάγουν τεχνικές συνομιλίες», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον Αντράμπι, ήδη διεξάγονται μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ «διαπραγματεύσεις (...) κυρίως αναφορικά με το Στενό του Ορμούζ και προκειμένου να επιτευχθεί αποκλιμάκωση».

Η ανακοίνωση του Πακιστάν έρχεται μερικές ώρες μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, σε αντίποινα για επιθέσεις εναντίον βάσεών τους στη Μέση Ανατολή, με ιρανικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε δυο επαρχίες στο νότιο τμήμα της χώρας.

Στοχοποιήθηκαν «δεκάδες» εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, πιο συγκεκριμένα «κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυραύλων και drones, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και άμυνας, και ναυτικές δυνατότητες», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»). Ιρανικά επίσημα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για επιθέσεις στις νότιες επαρχίες Χουζεστάν και Ορμουζγκάν.

Οι βομβαρδισμοί, που άρχισαν στις 03:00 (ώρα Ελλάδας), αποτελούσαν «ισχυρή ανταπόδοση στις χθεσινές ιρανικές απόπειρες επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε βάσεις στη Μέση Ανατολή», τόνισε η CENTCOM νωρίτερα. Την προηγουμένη, είχε διαβεβαιώσει πως «αναχαιτίστηκαν επιτυχώς» βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν στο πλαίσιο «απόπειρας αιφνιδιαστικής επίθεσης».

«Θα τους πλήξουμε δυνατά, θα τις φάνε», διεμήνυε χθες βράδυ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News. «Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά», τώρα «είναι η σειρά μας», επέμεινε αργότερα ο ρεπουμπλικάνος, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ιράν: Τρεις νεκροί στους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στη νήσο Κεσμ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS μεταδίδει ότι τρία μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που διεξήγαγαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ στη νήσο Κεσμ, στο νότιο τμήμα της χώρας, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Αμερικανική επίθεση εναντίον κατοικίας στη Σα Ταγκού, στην Κεσμ, σκότωσε τρία μέλη της ίδιας οικογένειας: τον πατέρα, τη μητέρα και παιδί τους, 2 ετών», ανέφερε το πρακτορείο μέσω Telegram, επικαλούμενο τη σχολή ιατρικών επιστημών του πανεπιστημίου της επαρχίας Ορμουζγκάν.

«Άλλα δυο παιδιά, 7 και 9 ετών, τραυματίστηκαν στην επίθεση και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», πρόσθεσε το FARS.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ