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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Χάρακα Αττικής - Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112

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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Χάρακα Αττικής - Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112
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Εστάλη μήνυμα μέσω του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Χάρακα Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:15 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν, επίσης, υδροφόρες και μηχάνημα έργου των Δήμων Σαρωνικού και Λαυρίου.

Επιπλέον, στις 11:22 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα του 112 για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή Χάρακας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Παράλληλα καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
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