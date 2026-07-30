Χρηματιστήριο: Απορροφά τις διεθνείς πιέσεις με ΓΕΚ και τράπεζες

Βγαίνουν ξανά μπροστά οι αγοραστές σε τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Κέρδη για Optima μετά τα νούμερα.

Τελ. ενημέρωση 11:45

Το ξεπούλημα από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού στη χθεσινή συνεδρίαση βάζει σε δοκιμασία το ανοδικό μομέντουμ της αγοράς, με κίνδυνο να «καούν» θετικές ειδήσεις και ισχυρά αποτελέσματα εγχώριων εισηγμένων και τραπεζών.

Ο νέος πρόεδρος της Fed φρόντισε να δώσει ένα αρκετό «επιθετικό» μήνυμα στις αγορές σχετικά με τα επιτόκια. Μεταξύ άλλων άσκησε έντονη κριτική στην αργή κίνηση της Fed τα προηγούμενα χρόνια για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, θέτοντας ο ίδιος νέες κόκκινες γραμμές. Όπως ανέφερε πληθωρισμός άνω του 2% δεν είναι παροδικός και χρήζει επίλυσης. Άμεσα οι αγορές αντέδρασαν, κάνοντας τη δύσκολη δουλειά για τη Fed, καθώς η απόδοση του 30ετούς ομολόγου χτύπησε υψηλά επιπέδων Παγκόσμιας Χρηματοπιστωτικής Κρίσης, στο 5,204%. Το 10ετές επίσης ξεπέρασε το 4,7%, βάζοντας δύσκολα στον Ν. Τραμπ και στο μέτωπο που έχει ανοίξει στη Μ. Ανατολή...

Μετά από ένα ισχυρό τετραήμερο θετικό σερί που έφερε το Χρηματιστήριο Αθηνών σε νέα πολυετή υψηλά, η αγορά καλείται να χτίσει άμυνες για να μη χαθεί κυρίως το μομέντουμ και στηρίξεις. Το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις τράπεζες, όπου οι αγοραστές πραγματοποιούν επιθετικό μπάσιμο τις τελευταίες εβδομάδες. Στα αξιοσημείωτα βέβαια πως παρά το βίαιο pullback στις ΗΠΑ, τόσο η Ευρώπη, όσο και το ΧΑ διαφοροποιούνται αισθητά.

Τα αποτελέσματα παραμένουν ισχυρά σε διεθνή, αλλά και σε εγχώρια βάση. Η Πειραιώς εντυπωσίασε χθες ανακοινώνοντας ένα ισχυρό σετ αποτελεσμάτων με αναβάθμιση καθοδήγησης σε επιτοκιακά έσοδα και προμήθειες. Καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν και τα αποτελέσματα της Optima, με τη διοίκηση να βλέπει πλέον υψηλότερη κερδοφορία.

Παράλληλα, ισχυρή αύξηση πωλήσεων κατά 6,9% στα 1,42 δισ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος Titan για το α' εξάμηνο του 2026, ενώ την ίδια στιγμή τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 8,7% στα 312 εκατ. ευρώ, με διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους.

Στο ταμπλό, κατά το άνοιγμα της συνεδρίασης υπήρξαν πωλήσεις που μετριάστηκαν στη συνέχεια με τους αγοραστές να παιρνούν ξανά στην αντεπίθεση. Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει ελαφρώς υψηλότερα στις 2.543 μονάδες, με τη ΓΕΚ και τις τράπεζες.

Ο FTSE 25 ενισχύεται στις 2.946,87 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης κατά 0,33%.

Στις τράπεζες, θετικό γύρισμα για τη Eurobank από το -2% στο 0,16% με την Πειραιώς στο 0,68 υψηλότερα και την ΕΤΕ στο 0,49% και στα 16,44 ευρώ. Απώλειες 0,57% για την Alpha με την Κύπρου στα 10,09 ευρώ, και την Optima κατά 1,07% υψηλότερα.

Κέρδη 0,51% για την ΕΕΕ, ενώ στο κόκκινο είναι ΔΕΗ και Jumbo με απώλειες κοντά στο 1,8%. Οριακά υψηλότερα Τιτάν με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο 2,5% υψηλότερα και τα 43,42 ευρώ.