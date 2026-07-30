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Ισπανία-φωτιές: Βελτιωμένη εικόνα στο μέτωπο της Μαδρίτης - «Σχεδόν δεν έχουν απομείνει φλόγες»

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Ισπανία-φωτιές: Βελτιωμένη εικόνα στο μέτωπο της Μαδρίτης - «Σχεδόν δεν έχουν απομείνει φλόγες»
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Η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Μαδρίτης δεν έχει προχωρήσει εδώ και πολλές ημέρες και «σχεδόν δεν έχουν απομείνει φλόγες», ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της Ισπανίας

Η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Μαδρίτης δεν έχει προχωρήσει εδώ και πολλές ημέρες και «σχεδόν δεν έχουν απομείνει φλόγες», ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της Ισπανίας, χαρακτηρίζοντας τη φωτιά «σαφώς σταθεροποιημένη».

«Οι μετεωρολογικές συνθήκες στη διάρκεια της νύκτας επέτρεψαν (...) να δροσίσει στην περιοχή και να εδραιωθεί η περίμετρος (της πυρκαγιάς), η οποία είναι σαφώς σταθεροποιημένη, χωρίς εξέλιξη για αρκετές ημέρες, με λίγα σημεία που καίνε και σχεδόν καθόλου φλόγες», επεσήμανε η νομαρχία της περιφέρειας της Μαδρίτης.

Πλέον δεν υπάρχει «καμία εστία», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι χίλιοι άνθρωποι δεν έχουν επιστρέψει ακόμη στις εστίες τους.

Οι ισπανικές αρχές προειδοποίησαν όμως ότι το τρέχον κύμα καύσωνα απειλεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά αυτή που ξέσπασε δυτικά της Μαδρίτης και έχει ήδη κάψει περισσότερα από 250.000 στρέμματα. «Ο μετεωρολογικός κίνδυνος για πυρκαγιά παραμένει πολύ υψηλός, ακόμη και ακραίος σε ορισμένες περιοχές, και οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στη διατήρηση της σταθερότητας της περιμέτρου, στην παρακολούθηση νέων εστιών και στην ψύξη των θερμών ζωνών», συνέχισε η περιφερειακή νομαρχία της Μαδρίτης.

Η πιο κρίσιμη περιοχή σήμερα το πρωί εξακολουθεί να είναι αυτή γύρω από την τεχνητή λίμνη Σαν Χουάν, περίπου 60 χιλιόμετρα από το κέντρο της Μαδρίτης, με τους κατοίκους των κοινοτήτων Σαν Μαρτίν ντε Βαλντεϊγκλέσιας και Πελάγιος ντε λα Πρέσα να μην έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Ισπανία
Πυρκαγιά
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