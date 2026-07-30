Μητσοτάκης για πυρκαγιές: Έχουμε ακόμα μπροστά μας ακόμη δύσκολες μέρες - Ζητώ από όλους τη μέγιστη προσοχή

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των πυροσβεστών στις χθεσινές πυρκαγιές εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των πυροσβεστών στις χθεσινές πυρκαγιές εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.

«Η Πολιτεία τούς τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση», τόνισε ο πρωθυπουργός. «Έχουμε ακόμα μπροστά μας ακόμη δύσκολες μέρες, ζητώ από όλους τη μέγιστη προσοχή», πρόσθεσε.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι Γαλλία και Ισπανία βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλες πυρκαγιές, ενώ έκανε αναφορά και στη συνδρομή της Ελλάδας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Υπενθύμισε, επίσης ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να επανεκκινήσει η γραμμή παραγωγής των νέων Canadair, σημειώνοντας ότι η χώρα αναμένεται να παραλάβει το πρώτο νέο αεροσκάφος το 2028.

Για το Κυπριακό

Η ελληνική δίπλα στην κυπριακή διπλωματία, έχει καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις, σημείωσε ο πρωθυπουργός. Έκανε λόγο για για μία ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό, με την προοπτική μιας διευρυμένης Διάσκεψης υπό την αιγίδα του ΓΓ ΟΗΕ να σηματοδοτεί ένα σοβαρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.