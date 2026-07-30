Σκλαβενίτης: Έσπασε το φράγμα των 6 δισ. ευρώ ο τζίρος το 2025

Τι δείχνουν οι οικονομικές καταστάσεις του leader του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων.

Το φράγμα των 6 δισ. ευρώ έσπασε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Σκλαβενίτης για το 2025, καθώς ο leader του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων εμφάνισε στην περυσινή χρήση κύκλο εργασιών ύψους 6,13 δισ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών 5,56 δισ. ευρώ το 2024.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στον όμιλο Σκλαβενίτης ανήκουν οι Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, ο Σκλαβενίτης Κύπρου, ο Χαλκιαδάκης και The Mart.

Για την περυσινή χρονιά, τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 99,5 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 1,6% επί του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ οι επενδύσεις σε 228 εκατ. ευρώ.

Η μισθοδοσία ανήλθε στα 902 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι συνολικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ανήλθαν σε 255 εκατ. ευρώ.

Στα τέλη του 2025 ο όμιλος Σκλαβενίτης αριθμούσε 542 καταστήματα έναντι 539 το 2024, ενώ ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών ανήλθε σε 776.000 από 712.000 πελάτες το 2024. Στις 31/12/2025 οι εργαζόμενοι του ομίλου ήταν 42.415 έναντι 39.835 εργαζομένων το 2024.

Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης: Στα 5,1 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών

Για την εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 5,1 δισ. ευρώ το 2025 από 4,65 δισ. ευρώ το 2024. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 95,9 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 1,9% επί του συνολικού κύκλου εργασιών.

Η μισθοδοσία ανήλθε στα 768 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι συνολικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ανήλθαν σε 220 εκατ. ευρώ ενώ οι επενδύσεις ανήλθαν στα 192,5 εκατ. ευρώ.

Ο αριθμός των καταστημάτων ήταν 460 έναντι 457 το 2024, ενώ ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών ήταν 683.000, έναντι 638.000 πελατών το 2024. Στις 31/12/2025 οι εργαζόμενοι ήταν 35.965 έναντι 33.957 εργαζομένων το 2024.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην εταιρεία, το 2025 η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης προχώρησε στη δημιουργία περισσότερων από 2.000 νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, στάθηκε έμπρακτα στο πλευρό των εργαζομένων της μέσα από πρωτοβουλίες ενίσχυσης συνολικού ύψους 38,7 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026, η επιχείρηση προχώρησε σε μισθολογικές παρεμβάσεις για 30.000 εργαζομένους, οι οποίες ξεπερνούν τα 22,2 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας από την 1η Απριλίου τον βασικό μισθό στα 1.000 ευρώ για άγαμους και στα 1.060 ευρώ για έγγαμους εργαζομένους, και στα 1.050 ευρώ και 1.110 ευρώ αντίστοιχα με τη συμπλήρωση διετίας.

Οι επενδύσεις

Το 2025, το επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης εστίασε κυρίως:

στην ενίσχυση του Δικτύου Καταστημάτων της μέσω της ίδρυσης τριών Καταστημάτων σε Πάτμο, Κρανίδι και Παραλίμνιο Ιωαννίνων.

στη δημιουργία ενός νέου Κέντρου Διανομής Ξηρού Φορτίου, στη Φούσα Ασπροπύργου, συνολικής επιφάνειας 75.000 τ.μ.

στη δημιουργία ενός νέου Κέντρου Διανομής Παραγγελιών eMarket στα Σπάτα

σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και εξοικονόμησης ενέργειας σε Καταστήματα και λοιπές Εγκαταστάσεις.

Για την περίοδο 2026-2027, η επιχείρηση υλοποιεί επενδύσεις που θα κυμανθούν σε ετήσια βάση στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου Καταστημάτων της, έχει ήδη προχωρήσει στην ίδρυση δύο νέων Καταστημάτων σε Γλυφάδα και Βαθύ Σάμου, ενώ τα δύο καταστήματα Franchise στην Πάρο άρχισαν να λειτουργούν ως εταιρικά.

Παράλληλα, την άνοιξη του 2026 η επιχείρηση έφερε στην αγορά ένα νέο μοντέλο καταστημάτων, τα Food to Go, τα οποία προσφέρουν ποικιλία επιλογών σε έτοιμα γεύματα, σαλάτες, σάντουιτς, παγωτά και επιδόρπια. Έως σήμερα λειτουργούν τέσσερα πιλοτικά Καταστήματα σε Σύνταγμα, Αμπελόκηπους, Μαρούσι και Κουκάκι.

Τα επόμενα έργα

Όσον αφορά στις επερχόμενες επενδύσεις, το πλάνο της επιχείρησης επικεντρώνεται στα ακόλουθα σημαντικά έργα:

- Δημιουργία του μεγαλύτερου FoodHall στην Ελλάδα, ενός πολυχώρου στην περιοχή του Ρέντη, με στόχο να προσφέρει μία ολιστική εμπειρία γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού για όλη την οικογένεια, σε ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον.

- Δημιουργία νέου Κέντρου Διανομής Προϊόντων Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας, 45.000 τ.μ., στη Φούσα Ασπροπύργου.

- Ιδρύσεις και ανακαινίσεις Καταστημάτων.

- Ανάπτυξη του μοντέλου Καταστημάτων Food to Go, μέσω της δημιουργίας πιλοτικών Καταστημάτων και περαιτέρω ανάπτυξη μέσω δικαιόχρησης σε Εργαζομένους της Επιχείρησης και σε επαγγελματίες της εστίασης.