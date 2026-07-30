Ισπανία: Εκκενώσεις οικισμών κοντά στα σύνορα με την Πορτογαλία λόγω πυρκαγιών

Έντεκα κοινότητες εκκενώθηκαν στην περιοχή της Φερμοσέλ της δυτικής Ισπανίας, στα σύνορα με την Πορτογαλία, όπου νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αρωγής.

Έντεκα κοινότητες εκκενώθηκαν στην περιοχή της Φερμοσέλ της δυτικής Ισπανίας, στα σύνορα με την Πορτογαλία, όπου νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αρωγής.

Η έκταση που έχει καεί δεν έχει γνωστοποιηθεί, αλλά πολλοί οδικοί άξονες στην περιοχή είναι εκτός κυκλοφορίας.

Η μονάδα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών του στρατού, η UME, έχει αναπτυχθεί στην ζώνη όπου η πυρκαγιά έχει καταταγεί στο επίπεδο 2 που επιτρέπει την έκτακτη επέμβαση της κεντρικής κυβέρνησης, καθώς στην Ισπανία με το εξαιρετικά αποκεντρωμένο σύστημα διακυβέρνησης, η διαχείριση των πυρκαγιών ανήκει στις τοπικές αρχές.

Δύο ακόμη πυρκαγιές επιπέδου 2, στο Βαλ ντε λα Λόμπα και στο Σαν Θιπριάνο ντελ Κοντάδο, παραμένουν ενεργές στην περιοχή της Θαμόρα, στην περιφέρεια της Καστίγια - ι -Λεόν, η οποία έχει ήδη πληγεί από την μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της Ισπανίας. Η πυρκαγιά της Αβιλα παραμένει ενεργή και έχει κάψει 500.000 στρέμματα γης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ