Revolut και OpenAI ενώνουν δυνάμεις και φέρνουν το ChatGPT Go σε εκατομμύρια πελάτες

Οι πελάτες λιανικής της Revolut μπορούν πλέον να αποκτήσουν πρόσβαση στο ChatGPT Go χωρίς επιπλέον κόστος για έως και 12 μήνες, ανάλογα με το πρόγραμμα που διαθέτουν.

Σε συνεργασία με την OpenAI προχωρά η Revolut, φέρνοντας το ChatGPT Go σε εκατομμύρια πελάτες λιανικής. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η προσφορά, η οποία διατίθεται δωρεάν για έως και 12 μήνες, ανάλογα με το πρόγραμμα του πελάτη, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Revolut να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη αξία μέσω των συνδρομητικών της προγραμμάτων, παρέχοντας πρόσβαση στα εργαλεία που οι πελάτες χρησιμοποιούν περισσότερο.

Μέσω του ChatGPT Go, οι πελάτες της Revolut αποκτούν πρόσβαση σε σημαντικά υψηλότερα όρια χρήσης, περισσότερες μεταφορτώσεις αρχείων, ανάλυση εγγράφων, δημιουργία εικόνων και δυνατότητες μνήμης. Είτε πραγματοποιούν έρευνα για αγορές, σχεδιάζουν ταξίδια, οργανώνουν καθημερινές υποχρεώσεις ή διαχειρίζονται μία επιχείρηση, μπορούν πλέον να αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη πιο απρόσκοπτα, χωρίς να περιορίζονται από τα όρια των δωρεάν εκδόσεων. Η νέα αυτή δυνατότητα έρχεται λίγο μετά την παρουσίαση της πιο προηγμένης οικογένειας μοντέλων της OpenAI μέχρι σήμερα, του GPT 5.6.

Ανάλογα με το πρόγραμμα που διαθέτουν, οι πελάτες λιανικής της Revolut μπορούν να ενεργοποιήσουν το ChatGPT Go χωρίς επιπλέον κόστος για έως και 12 μήνες.

Αναλυτικά:

• Ultra: 12 μήνες δωρεάν + ένα Buddy Pass διάρκειας 12 μηνών

• Metal: 12 μήνες δωρεάν

• Premium, Revolut Pro και Revolut Mobile: 6 μήνες δωρεάν

• Plus and Standard: 3 μήνες δωρεάν στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας

Η Tara Massoudi, Γενική Διευθύντρια Premium Προϊόντων της Revolut, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να ενδυναμώνουμε τους πελάτες μας με εργαλεία που τους συνοδεύουν σε ολόκληρη την καθημερινότητά τους, πέρα από τα χρηματοοικονομικά. Έχουμε δημιουργήσει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που υποστηρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες μας ταξιδεύουν, εργάζονται, επικοινωνούν και φροντίζουν την υγεία τους. Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον απλώς μια πρόσθετη δυνατότητα, αλλά βασικό εργαλείο της καθημερινότητας. Μέσω της συνεργασίας μας με την OpenAI για την προσφορά προγραμμάτων ChatGPT στους πελάτες μας, μειώνουμε την επιβάρυνση από τις πολλαπλές μηνιαίες συνδρομές και προσφέρουμε αδιάλειπτη πρόσβαση στα κορυφαία εργαλεία παραγωγικότητας παγκοσμίως. Αυτό είναι το επίπεδο εμπειρίας που πρέπει να προσφέρει μια premium τραπεζική εμπειρία».

Ο Emmanuel Marill, Επικεφαλής της OpenAI για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με τη Revolut, φέρνοντας το ChatGPT Go σε εκατομμύρια πελάτες της σε όλο τον κόσμο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουν την καθημερινότητά τους ευκολότερη, από τη διαχείριση καθημερινών υποχρεώσεων και τον προγραμματισμό ταξιδιών έως τη μάθηση και τη δημιουργία. Μέσω αυτής της συνεργασίας, ακόμα περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούν να αποκομίσουν περισσότερα οφέλη από την τεχνητή νοημοσύνη».

Ενοποιώντας πολλαπλές premium υπηρεσίες σε μία μόνο συνδρομή, η Revolut βοηθά τους πελάτες της να απλοποιήσουν τη διαχείριση των συνδρομών τους, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη συνολική αξία. Το σημερινό χαρτοφυλάκιο συνδρομητικών παροχών της Revolut αντιπροσωπεύει συνολική αξία [3.700 € ετησίως]1, καλύπτοντας κατηγορίες όπως τα ταξίδια, οι μεταφορές, η υγεία, η ευεξία, η εκπαίδευση, η δημιουργικότητα και η ψυχαγωγία. Έτσι, οι πελάτες μπορούν να απολαμβάνουν ακόμη περισσότερα προνόμια μέσα από ένα μόνο πρόγραμμα της Revolut.

Η προωθητική προσφορά των 3 μηνών για το ChatGPT Go θα αποσταλεί σε όλους τους δικαιούχους χρήστες των προγραμμάτων Revolut Plus και Standard τις επόμενες εβδομάδες. Οι παροχές του ChatGPT Go θα είναι διαθέσιμες από σήμερα σε όλα τα υπόλοιπα συνδρομητικά προγράμματα επί πληρωμή, καθώς και στα Revolut Pro και Revolut Mobile.