Wall Street: Επιφυλακτικότητα εν αναμονή των Big Tech αποτελεσμάτων

Με μεικτά πρόσημα και ήπιες κινήσεις κινούνται οι αμερικανικές μετοχές την Τετάρτη στην Wall Street, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί ενόψει της πρώτης παρτίδας αποτελεσμάτων των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Με μεικτά πρόσημα και ήπιες κινήσεις κινούνται οι αμερικανικές μετοχές την Τετάρτη στην Wall Street, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί ενόψει της πρώτης παρτίδας αποτελεσμάτων των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, η οποία θα μπορούσε να καθορίσει εάν το ράλι της Wall Street που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη έχει περισσότερο περιθώριο να επεκταθεί ή θα δώσει τη θέση του σε ακόμα μεγαλύτερες ανησυχίες για την βιωσιμότητα του "AI boom".

Μετά το κλείσιμο της Wall Street, η αγορά θα πάρει στα χέρια της τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου από την Alphabet και την Tesla, τις megacap εταιρείες της "Magnificent Seven" ομάδας, με το βασικό ερώτημα να μην είναι τόσο το αν θα ξεπεράσουν τις εκτιμήσεις των αναλυτών στο τρίμηνο. Αυτό που αναζητά πλέον η αγορά είναι αποδείξεις ότι οι τεράστιες επενδύσεις, οι στρατηγικές επιλογές και τα φιλόδοξα σχέδιά τους «μεταφράζονται» σε ισχυρότερες και πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones ενισχύεται 0,28% στις 52.371 μονάδες, ενώ ο S&P 500 υποχωρεί 0,12% στις 7.499 μονάδες ενώ ο Nasdaq πέφτει 0,45% στις 25.723 μονάδες. Χθες, οι ημιαγωγοί ενισχύθηκαν, με τον Philadelphia SE Semiconductor να κερδίζει 5,33%.

«Το μέγεθος των κεφαλαιακών δαπανών θα αποτελέσει βασικό στοίχειο τόσο για την Tesla όσο και για την Alphabet» τονίζει ο Σαμ Στόβαλ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην CFRA Research.

Το βαρύ πρόγραμμα των αποτελεσμάτων προετοιμάζει τις αγορές για μια ενδεχομένως ασταθή εβδομάδα, με τους γεωπολιτικούς κινδύνους να παραμένουν στη Μέση Ανατολή και να προσθέτουν αβεβαιότητα στις κινήσεις των επενδυτών.

Οι μάχες στη Μέση Ανατολή παρέμειναν στο επίκεντρο, καθώς οι απειλές για τη ναυτιλία από την υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή Χούθι της Υεμένης, αυξάνουν τον κίνδυνο διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί έναν τερματισμό της κρίσης στο Ιράν, ωστόσο ότι η Τεχεράνη «δεν παίρνει στα σοβαρά» τις συνομιλίες, όπως τόνισε.

Σήμερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim έκανε λόγο σήμερα για πλήγμα των ΗΠΑ στο νησί Λαράκ, στο Ορμούζ, διευκρινίζοντας πως οι αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν «το εύρος της επίθεσης» και «την έκταση πιθανών ζημιών».

Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφαλώνουν κατά 3%, περιπλέκοντας τις εκτιμήσεις των κεντρικών τραπεζών.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια για το υπόλοιπο του 2026, σύμφωνα με τη μέση πρόβλεψη σε δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ οικονομολόγων, αν και οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ο κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων παρέμεινε υψηλός.

Οι χρηματιστές εκτιμούν ότι η Fed θα αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group.