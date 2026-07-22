Τουρισμός

«Δεν είναι οι Κυκλάδες»: Το ελληνικό νησί που ανακηρύχθηκε ο κορυφαίος προορισμός του 2026

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«Δεν είναι οι Κυκλάδες»: Το ελληνικό νησί που ανακηρύχθηκε ο κορυφαίος προορισμός του 2026
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Το νησί του Αιγαίου ξεχώρισε ανάμεσα σε δεκάδες ελληνικά νησιά, προσφέροντας έναν συνδυασμό αυθεντικής φιλοξενίας, πλούσιας ιστορίας και ανέγγιχτου φυσικού πλούτου.

Στην κορυφή του διεθνούς ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται πλέον η Σάμος, καθώς η δημοφιλής ιστοσελίδα Lonely Planet Italia την αναδεικνύει ως τον νούμερο ένα προορισμό στην Ελλάδα για ταξίδια μακριά από την πολυκοσμία για το 2026.

Το πανέμορφο νησί του Ανατολικού Αιγαίου ξεχώρισε ανάμεσα σε δεκάδες ελληνικά νησιά, προσφέροντας έναν σπάνιο συνδυασμό αυθεντικής φιλοξενίας, πλούσιας ιστορίας και ανέγγιχτου φυσικού πλούτου. Αν αναζητάτε διακοπές με ξεχωριστό χαρακτήρα, ανακαλύψτε γιατί η Σάμος αποτελεί την απόλυτη ταξιδιωτική πρόταση της χρονιάς.

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