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Γερμανία: Η Ρωσία διαδίδει ψευδείς πληροφορίες για έρευνες στον τομέα των πυρηνικών όπλων

Newsroom
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Γερμανία: Η Ρωσία διαδίδει ψευδείς πληροφορίες για έρευνες στον τομέα των πυρηνικών όπλων
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Η Γερμανία διέψευσε τις αναφορές που εμφανίσθηκαν στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις οποίες διεξάγει έρευνες στον τομέα των πυρηνικών όπλων.

Η Γερμανία διέψευσε τις αναφορές που εμφανίσθηκαν στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις οποίες διεξάγει έρευνες στον τομέα των πυρηνικών όπλων, χαρακτηρίζοντας τες σήμερα ως ρωσική προπαγάνδα που έχει στόχο να υπονομεύσει τις προσπάθειες που καταβάλλει το Βερολίνο για να στηρίξει την Ουκρανία.

«Η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί τις δηλώσεις αυτές μέρος της συνήθους ρωσικής προπαγάνδας. Οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται είναι απλώς αβάσιμοι … συνιστούν μια προσπάθεια να δυσφημιστεί η Γερμανία ως ο ισχυρότερος υποστηρικτής της Ουκρανίας», δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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