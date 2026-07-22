The Ellinikon Sports Park: Η πρώτη φάση παραδίδεται στο κοινό και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την πόλη

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Η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης περνά σε μια νέα, ιδιαίτερα ουσιαστική φάση.

Το The Ellinikon Sports Park άνοιξε τις πύλες του στις 20 Ιουλίου και παραδίδεται σταδιακά στην κοινωνία. Με την έναρξη της πρώτης φάσης λειτουργίας του, οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στις πρώτες εγκαταστάσεις ενός έργου που θα εξελίσσεται σταδιακά στο πλαίσιο της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης της Ευρώπης.

Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο έργο της ανάπλασης που παραδίδεται σταδιακά στους πολίτες, με την πρώτη φάση λειτουργίας να είναι ήδη διαθέσιμη από τις 20 Ιουλίου.

Ήδη από το 2023 που ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη δημιουργία του, το όραμα του The Ellinikon Sports Park ήταν απλό: Nα δημιουργήσει έναν ανοιχτό προορισμό, όπου η άθληση, η ευεξία και ο ελεύθερος χρόνος συνυπάρχουν μέσα σε ένα περιβάλλον σχεδιασμένο για όλους.

Ένας χώρος ανοιχτός σε όλους

Το νέο Αθλητικό Πάρκο απευθύνεται σε κατοίκους δήμων γειτονικών με το Ελληνικό, στα νότια προάστια αλλά και σε επισκέπτες από ολόκληρη την Αττική, προσφέροντας έναν σύγχρονο χώρο όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας θα μπορούν να αθληθούν, να περπατήσουν, να χαλαρώσουν ή απλώς να περάσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους.

Με συνολική έκταση 287.000 τετραγωνικών μέτρων, εκ των οποίων 115.000 τετραγωνικά μέτρα αποτελούν ανοιχτούς χώρους πρασίνου, το The Ellinikon Sports Park αποτελεί μέρος του μεγάλου Πάρκου του Ελληνικού και σχεδιάστηκε ώστε να επανασυνδέσει την πόλη με τον αθλητισμό και το φυσικό περιβάλλον.

Στις εγκαταστάσεις του θα μπορούν να προπονούνται αθλητές και αθλητικοί σύλλογοι, ενώ παράλληλα θα φιλοξενεί οικογένειες με παιδιά, ανθρώπους που επιλέγουν το περπάτημα ή το τρέξιμο ως καθημερινή άσκηση, αλλά και όσους αναζητούν έναν νέο χώρο αναψυχής μέσα στην πόλη.

Τι περιλαμβάνει η πρώτη φάση που έχει ήδη παραδοθεί

Από τις 20 Ιουλίου 2026, το κοινό θα έχει πρόσβαση στις πρώτες εγκαταστάσεις του πάρκου, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Ανοιχτό στίβο και στίβο ρίψεων με 1.070 θέσεις θεατών

Δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 11x11 με τεχνητό χλοοτάπητα

Δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 11x11 με υβριδικό χλοοτάπητα

Δύο γήπεδα μπάσκετ

Δύο γήπεδα τένις

Ανοιχτούς πράσινους χώρους για ελεύθερη άσκηση

Κτίριο αθλητικών ξενώνων 124 δωματίων

Πρόκειται για υποδομές που σχεδιάστηκαν ώστε να εξυπηρετούν τόσο οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες όσο και την καθημερινή άσκηση των πολιτών.

Περισσότερο από ένας χώρος άθλησης

Το The Ellinikon Sports Park δεν περιορίζεται μόνο στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν:

Κοινόχρηστους χώρους πρασίνου με πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους

Τέσσερις χώρους εστίασης

1.350 θέσεις στάθμευσης

Χώρους αναψυχής για παιδιά

Χώρους εκδηλώσεων

Super App μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται κρατήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων αλλά και parking

Με αυτόν τον τρόπο, το νέο πάρκο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ολοκληρωμένο προορισμό που θα συνδυάζει άθληση, ψυχαγωγία και καθημερινές υπηρεσίες.

Ένα πρώτο δείγμα πριν από το άνοιγμα

Αν και το επίσημο άνοιγμα πραγματοποιείται στις 20 Ιουλίου, οι εγκαταστάσεις έχουν ήδη φιλοξενήσει ένα γεγονός διεθνούς εμβέλειας.

Πριν από λίγες ημέρες, στους χώρους του The Ellinikon Sports Park πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η υπερειδική διαδρομή του EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026, με τη συμμετοχή 57 πληρωμάτων από 24 χώρες, ενώ περισσότεροι από 10.000 θεατές βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις, αποκτώντας μια πρώτη εικόνα του νέου χώρου.

Πότε και πώς μπορεί να το επισκεφθεί το κοινό

Το The Ellinikon Sports Park ανοίγει επίσημα στο κοινό στις 20 Ιουλίου. Έως τον Σεπτέμβριο θα λειτουργεί καθημερινά από τις 18:00 έως τις 23:00, ενώ από τον Σεπτέμβριο το ωράριο διαμορφώνεται σε 08:00 έως 24:00, για 362 ημέρες τον χρόνο.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, με πρόσβαση από τον Άλιμο, μέσω της οδού Αεροπορίας.

Η σταδιακή παράδοση του The Ellinikon Sports Park αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα ώστε οι πολίτες να γνωρίσουν από κοντά το νέο αυτόν χώρο, ο οποίος θα εμπλουτίζεται προοδευτικά με τις επόμενες φάσεις της ανάπτυξής του.