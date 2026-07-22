Τεχνολογία

Προβλήματα σε Facebook, Messenger και Instagram

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«Έπεσαν» Facebook, Messenger και Instagram
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Αρκετοί χρήστες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σύνδεση στους λογαριασμούς τους σε FB και IG, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην αποστολή μηνυμάτων μέσω του Messenger.

«Μαύρο» έπεσε σε Facebook, Messenger και Instagram το μεσημέρι της Τετάρτης (22/07) καθώς οι χρήστες των δημοφιλών εφαρμογών καταγγέλλουν δυσλειτουργίες στις πλατφόρμες της Meta.

Σύμφωνα με αναφορές στο DownDetector, αρκετοί χρήστες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σύνδεση στους λογαριασμούς τους σε FB και IG, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην αποστολή μηνυμάτων μέσω του Messenger.

Το DownDetector έχει καταγράψει εκατοντάδες αναφορές για προβλήματα λειτουργίας στις τρεις εφαρμογές της Meta από χρήστες σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ειδικά από τις 15:00 και μετά.

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