Απόδραση από τον καύσωνα: 4 δροσεροί προορισμοί κοντά στην Αθήνα

Δροσερές στιγμές σε χωριά με τρεχούμενα νερά, αλπικές λίμνες και καταπράσινα τοπία, μια ανάσα από την Αθήνα.

Το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με τις υπέροχες ελληνικές θάλασσες και τις διακοπές δίπλα στο κύμα. Όμως, σε αυτό το άρθρο δεν θα σας μιλήσουμε για παραλίες. Όσοι έχουν κάνει καλοκαιρινές διακοπές στο βουνό, γνωρίζουν ότι τα χωριά με τρεχούμενα νερά και πλατανοσκέπαστες πλατείες που προσφέρουν απλόχερα δροσιά και οι αναζωογονητικές βουτιές σε πισίνες της φύσης και γαλαζοπράσινες λίμνες, μπορούν να γίνουν το καλύτερο αντίδοτο στον καύσωνα. Ακολουθούν τέσσερις δροσεροί προορισμοί κοντά στην Αθήνα που προσφέρονται για την τέλεια απόδραση από το καυτό τσιμέντο της πόλης.

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