Playstation: Το «τέλος» των φυσικών δίσκων απειλεί με εξαφάνιση την αξίας 7 δισ. δολ. αγορά μεταχειρισμένων

Την 1η Ιουλίου η Sony ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να κυκλοφορεί νέα βιντεοπαιχνίδια για το PlayStation σε μορφή φυσικών δίσκων από τον Ιανουάριο του 2028, καθιστώντας τις νέες κυκλοφορίες μόνο ψηφιακές, επικαλούμενη τις αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Αυτή η κίνηση ωστόσο απειλεί άμεσα τη δευτερογενή αγορά των μεταχειρισμένων παιχνιδιών, η οποία αποτιμάται σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρει το CNBC.

Την 1η Ιουλίου η Sony ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να κυκλοφορεί νέα βιντεοπαιχνίδια για το PlayStation σε μορφή φυσικών δίσκων από τον Ιανουάριο του 2028, καθιστώντας τις νέες κυκλοφορίες μόνο ψηφιακές, επικαλούμενη τις αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Αυτή η κίνηση ωστόσο απειλεί άμεσα τη δευτερογενή αγορά των μεταχειρισμένων παιχνιδιών, η οποία αποτιμάται σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρει το CNBC.

Τον Ιούνιο του 2013, το PlayStation της Sony είχε δημοσιεύσει ένα σύντομο βίντεο που έδειχνε πόσο εύκολο ήταν να μοιράζονται παιχνίδια στο PlayStation, και ήθελε ουσιαστικά να «τρολάρει» τη Microsoft και τις αυστηρές πολιτικές διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων του Xbox One. Οι αντιδράσεις που προκάλεσε τότε το βίντεο, είχε οδηγήσει το Xbox να άρει τις περιοριστικές πολιτικές του.

Τώρα, κατά πολλούς, η Sony γίνεται ο ίδιος ο «κακός» που κάποτε χλεύασε.

Η ανακοίνωση της Sony ήρθε λίγες ημέρες αφότου η Rockstar γνωστοποίησε ότι και το πολυαναμενόμενο Grand Theft Auto VI (GTA VI), το οποίο προβλέπεται να γίνει ένα από τα παιχνίδια με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, θα κυκλοφορήσει επίσης μόνο σε ψηφιακή μορφή και χωρίς φυσικό δίσκο.

Τα οικονομικά στοιχεία είναι υπέρ της Sony. Πουλώντας περισσότερα παιχνίδια ψηφιακά, η εταιρεία δεν χρειάζεται να κατασκευάζει κουτιά και οι φυσικοί δίσκοι καταργούνται εντελώς, βελτιώνοντας τα περιθώρια κέρδους.

Ο Μάικλ Πάχτερ, διευθύνων σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού στην Wedbush Securities, δήλωσε στο CNBC ότι η κίνηση αυτή θα εξοικονομήσει στη Sony κάποια χρήματα, ωστόσο «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο καταναλωτής πληρώνει τον φόρο με βάση τη λιγότερη δυνατότητα επιλογής».

Ένας φυσικός δίσκος μπορεί να μεταπωληθεί, να ανταλλαχθεί, να δανειστεί, να δοθεί ως δώρο, να φυλαχθεί σε ένα ράφι ή να διατηρηθεί μετά το κλείσιμο ενός καταστήματος. Ένας κωδικός λήψης δεν μπορεί να κάνει τίποτα από αυτά.

Χωρίς φυσικούς δίσκους, οι παίκτες χάνουν τη δυνατότητα να αγοράζουν φθηνότερα μεταχειρισμένα παιχνίδια ή να ανακτούν χρήματα από παιχνίδια που έχουν τελειώσει. Η αλλαγή θα δώσει στη Sony έναν αυστηρότερο έλεγχο στο πού πωλούνται τα παιχνίδια, πότε έχουν έκπτωση και για πόσο καιρό οι καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

«Αυτή είναι μια πραγματικά ειρωνική τροπή των γεγονότων», δήλωσε στο CNBC ο Kazunori Ito, διευθυντής έρευνας μετοχών στη Morningstar. Η Sony κέρδισε τις εντυπώσεις και την εκτίμηση του κοινού το 2013 παρουσιάζοντας τους φυσικούς δίσκους ως την «απλή, φιλική προς τον καταναλωτή επιλογή», ​​είπε.

Πλέον, στο YouTube πολλοί gamers ανέσυραν παλιά κλιπ της Sony, συνοδεύοντάς τα με πικρόχολα σχόλια: «Αυτό είναι σαν να παρακολουθείτε το βίντεο του γάμου μετά το διαζύγιο», έγραψε κάποιος.

«Αυτή είναι μια εξαιρετικά αντικαταναλωτική απόφαση που δεν έχει καμία νόμιμη δικαιολογία και επικοινωνεί μια περιφρόνηση για τους παίκτες στο οικοσύστημά τους», δήλωσε στο CNBC ο Μάικλ Φούτερ, ιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών F-Squared.

Για τον Φούτερ, το ζήτημα είναι ότι οι κονσόλες είναι κλειστά οικοσυστήματα, που ελέγχονται από τον κάτοχο της πλατφόρμας. Στους υπολογιστές, οι παίκτες μπορούν να αγοράσουν παιχνίδια μέσω άλλων αγορών όπως το Steam ή το Epic Games Store.

Πτώση της αγοράς μεταπώλησης

Η κίνηση της Sony έχει άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία των μεταχειρισμένων παιχνιδιών. Η Dataintelo εκτιμά ότι η παγκόσμια αγορά πλατφορμών μεταχειρισμένων παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων μεταχειρισμένων παιχνιδιών, κονσολών, αξεσουάρ και περιφερειακών, άξιζε 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 και θα φτάσει τα 13,8 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2034.

«Ρεαλιστικά, τουλάχιστον το 1/3 των παιχνιδιών έχουν πωληθεί ιστορικά ως μεταχειρισμένα, και τα παιχνίδια που πωλήθηκαν μεταχειρισμένα παρείχαν επίσης συνάλλαγμα στον παίκτη που τα αντάλλαξε ως μετρητά για να πληρώσει για νέα παιχνίδια», τονίζει ο Πάχτερ της Wedbush. «Η λιανική πώληση παιχνιδιών σε φυσικό περιβάλλον είναι καταδικασμένη» τόνισε.

Ενώ τα παλαιότερα παιχνίδια μπορούν να κυκλοφορήσουν ακόμα και μετά τη διακοπή της παραγωγής δίσκων, αυτό δεν είναι δυνατό με τα ψηφιακά.

Ο Kazunori Ito, διευθυντής έρευνας μετοχών στο Morningstar, αναμένει ότι η αγορά μεταχειρισμένων παιχνιδιών «θα συνεχίσει να συρρικνώνεται και τελικά θα εξαφανιστεί».