Κοντογεώργης: Προσηλωμένοι στη δουλειά μας - Δεν είμαστε σε προεκλογικό συναγερμό

Στις κυβερνητικές πολιτικές, στα επικείμενα οικονομικά μέτρα ενόψει ΔΕΘ, στην κριτική της αντιπολίτευσης και στο σενάριο πρόωρων εκλογών αναφέρθηκε ο Θανάσης Κοντογεώργης,

Στις κυβερνητικές πολιτικές, στα επικείμενα οικονομικά μέτρα ενόψει ΔΕΘ, στην κριτική της αντιπολίτευσης και στο σενάριο πρόωρων εκλογών αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, σε μία εφ’ όλης της ύλης συζήτηση στον ραδιοφωνικό σταθμό των Παραπολιτικών 90,1.

Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών διέψευσε εν πρώτοις ο κ. Κοντογεώργης: «είμαστε στην τελευταία χρονιά της θητείας μας, ωστόσο δεν είμαστε σε άμεσο προεκλογικό συναγερμό», προσθέτοντας ότι η περιρρέουσα ετοιμότητα σχετίζεται περισσότερο με την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και την τήρηση των δεσμεύσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, ο υφυπουργός υπογράμμισε τη θεσμική προσήλωση του πρωθυπουργού, καλώντας όλους να λαμβάνουν υπόψη τις εξαγγελίες του. Σε κάθε περίπτωση, ο υφυπουργός επεσήμανε ότι κατά τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών η κυβέρνηση θα αξιολογηθεί τόσο για τον τρόπο και την αποτελεσματικότητα με την οποία διαχειρίστηκε τις κρίσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της θητείας της όσο και για τον βαθμό υλοποίησης των δεσμεύσεών της. «Οι κρίσεις δε λειτούργησαν ανασχετικά, αντιθέτως πολλές φορές λειτούργησαν επιταχυντικά», με πολλές από τις υποσχέσεις της κυβέρνησης να έχουν τηρηθεί, όπως υποστήριξε.

Ερωτηθείς για το ζήτημα της ακρίβειας, ο κ. Κοντογεώργης αναγνώρισε το πρόβλημα, ωστόσο τόνισε: «Θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδειο ή μισογεμάτο; Στο ποτήρι υπάρχει μια σημαντική ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας που έχει επιφέρει αύξηση των εισοδημάτων», την οποία χαρακτήρισε ως το μοναδικό βιώσιμο τρόπο αντιμετώπισης του πληθωρισμού. Απάντηση στο πρόβλημα του πληθωρισμού και των κρίσεων που τον ενέτειναν η κυβέρνηση δίνει μέσω της ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών και των ελέγχων που υλοποιούνται σε αδικαιολόγητα υψηλές τιμές, όπως δήλωσε ο κ. Κοντογεώργης. Τέλος, ως προς τη μείωση του ΦΠΑ, ο υφυπουργός δήλωσε ερωτηθείς σχετικά ότι «ένα τέτοιο μέτρο, πέραν της απώλειας εσόδων, δε θα έφτανε στην τσέπη του καταναλωτή. Για αυτό, άλλωστε, κι εμείς προτεραιοποιούμε απευθείας ενισχύσεις στον οικονομικό προϋπολογισμό των πολιτών».

Σε ό,τι αφορά στα επικείμενα οικονομικά μέτρα που θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση στη ΔΕΘ ο υφυπουργός έκανε λόγο για μέτρα που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από τις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία, διατηρώντας σταθερή την κυβερνητική πολιτική και βούληση για μείωση των φορολογικών βαρών των μισθωτών, καθώς και των μικρότερων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων.

Στη συνέχεια, ενόψει της ολοκλήρωσης του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο Θ. Κοντογεώργης παρουσίασε τα αποτελέσματά του στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας σε τρία επίπεδα: «στον παραγωγικό μετασχηματισμό, όπως φαίνεται από τις επενδύσεις, τις εξαγωγές και τη μεταποίηση, στο αποτύπωμα της εθνικής οικονομίας, στις υποδομές και στις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση, όπως τα προγράμματα "Προλαμβάνω", "Σπίτι μου Ι" και "Σπίτι μου ΙΙ" καθώς στον τρόπο συνεργασίας της κυβέρνησης και της αυτοδιοίκησης».

Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε: «Έχω μια εκτίμηση και πιστεύω ότι δεν θα γίνει κόμμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή την διαδρομή στο δημόσιο βίο, να κάνει στο τέλος αυτής της πολιτικής πορείας ένα τέτοιο βήμα. Προσωπικά μου φαίνεται περίεργο αλλά δεν μπορώ να μπω στην ψυχολογία κάθε ανθρώπου», δήλωσε.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πολιτική αντιπαράθεση που έχει αναπτυχθεί, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαχειρίστηκε το ζήτημα με θεσμικό τρόπο, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη, ενώ σημείωσε ότι έχουν καταβληθεί 1,1 δισ. ευρώ στους αγρότες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο κλίμα υπερβολικής έντασης και τοξικότητας που καλλιεργεί η αντιπολίτευση, επισημαίνοντας πως η αναφορά σε «κυβέρνηση υποδίκων» υπερέβη τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Όπως ανέφερε, το ζήτημα δεν είναι να ζητηθεί συγγνώμη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά για την ένταση που, κατά την άποψή του, δημιουργήθηκε αδικαιολόγητα στον δημόσιο διάλογο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ