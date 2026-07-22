ΑΑΔΕ: Ψηφιακή υποβολή και επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης των τελωνειακών αμφισβητήσεων

Η διαδικασία υποβολής των τελωνειακών αμφισβητήσεων ψηφιοποιείται, και καθορίζονται οι όροι λειτουργίας των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΠΕΤΑ), που στο εξής λειτουργούν στις έδρες των Τελωνειακών Περιφερειών.

Στον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των τελωνειακών αμφισβητήσεων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξέταση των διαφορών που ανακύπτουν κατά τον τελωνισμό εμπορευμάτων, για τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου και της επιχειρηματικότητας.

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Α.1148/2026), Γιώργου Πιτσιλή, η διαδικασία υποβολής των τελωνειακών αμφισβητήσεων ψηφιοποιείται, και καθορίζονται οι όροι λειτουργίας των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΠΕΤΑ), που στο εξής λειτουργούν στις έδρες των Τελωνειακών Περιφερειών.

Ειδικότερα:

Η αίτηση αμφισβήτησης υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myAADE.gov.gr), στην εφαρμογή Τα αιτήματά μου > Νέο Αίτημα > Τελωνεία > Εισαγωγές (Import) - Εμπορεύματα γενικά > Αμφισβήτηση ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΠΕΤΑ).

Η ΠΕΤΑ εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της. Στη συνέχεια, η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοσή της.

Στις Επιτροπές συμμετέχουν στελέχη με συναφή τεχνική εξειδίκευση και εμπειρία, ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε υπόθεσης.

Ενισχύονται οι εγγυήσεις αμεροληψίας, με την εξαίρεση από τις Επιτροπές υπαλλήλων που συνδέονται υπηρεσιακά με την έκδοση της αμφισβητούμενης απόφασης ή με το Τελωνείο εισαγωγής.

Τυποποιείται η διαδικασία και χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα πρότυπα για τις αιτήσεις και τις αποφάσεις.

Οι ΠΕΤΑ εξετάζουν αμφισβητήσεις που εγείρονται από τον παραλήπτη των εμπορευμάτων κατά τον τελωνισμό και αφορούν, μεταξύ άλλων θέματα: