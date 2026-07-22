Το Ιράν διαψεύδει πως υπάρχει πυρηνική δραστηριότητα στο Κολάνγκ - Πλήγματα των ΗΠΑ στο νησί Λαράκ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim έκανε λόγο σήμερα για πλήγμα των ΗΠΑ στο νησί Λαράκ, στο Στενό του Ορμούζ που βρίσκεται στο επίκεντρο των εντάσεων ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον οι οποίες επανέλαβαν τις αντιπαραθέσεις τους πριν από δύο εβδομάδες.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim έκανε λόγο σήμερα για πλήγμα των ΗΠΑ στο νησί Λαράκ, στο Στενό του Ορμούζ που βρίσκεται στο επίκεντρο των εντάσεων ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον οι οποίες επανέλαβαν τις αντιπαραθέσεις τους πριν από δύο εβδομάδες.

«Στις 14:48 (13:48 ώρα Ελλάδας) το νησί Λαράκ (νότια) αποτέλεσε στόχο αμερικανικού πυραύλου. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στο νησί», ανέφερε το Tasnim, διευκρινίζοντας πως οι αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν «το εύρος της επίθεσης» και «την έκταση πιθανών ζημιών».

Στο μεταξύ, το Ιράν διέψευσε και πάλι σήμερα ότι υπάρχει οποιοδήποτε μυστικό υπόγειο πυρηνικό συγκρότημα στο βουνό Κολάνγκ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, το οποίο απείλησε να πλήξει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Η εμμονή της Ουάσινγκτον για το Κολάνγκ Κου, όπου καμία πυρηνική δραστηριότητα δεν έχει λάβει χώρα, δεν είναι τίποτε άλλο από ένα καθαρό πρόσχημα για να δικαιολογήσει την επιθετικότητα, την καταστροφή και τη δολιοφθορά», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ στο X.

«Oι πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν έχουν στο ακέραιο δηλωθεί στον ΔΟΑΕ», τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (αγγλικό ακρωνύμιο IAEA, γαλλικό, AIEA), πρόσθεσε.

Χθες Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα «πλήξουν αυτήν τη ζώνη πιθανότατα πολύ σύντομα», αναφερόμενος στο Κολάνγκ. «Και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα», πρόσθεσε σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Τον Νοέμβριο 2025, αμερικανικά ΜΜΕ μεταξύ των οποίων η Wachington Post και οι New York Times ανέφεραν πως το Ιράν επέσπευσε την κατασκευή υπόγειας πυρηνικής εγκατάστασης που αποκαλείται «Βουνό Πίκαξ» στα αγγλικά ("Kolang" σημαίνει αξίνα στα φαρσί), ,κάτι που διαψεύστηκε από τις αρχές

Η εγκατάσταση βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημσ της Νατάνζ, που βομβαρδίστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο 2025 και τέθηκε και πάλι στο στόχαστρο αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ