Θετικά πρόσημα στη Wall Street με focus σε ημιαγωγούς και εταιρικά αποτελέσματα

«Πρασίνισαν» με 3,46% και 8,64% οι Astera Labs και Intel. Κέρδη 4,91% για GM. Άλμα 7,3% η 3M. Ράλι 6,68% και 12,17% για Marvell και Micron.

Κέρδη πέτυχε η Wall Street την Τρίτη, καταρρίπτοντας ένα τριήμερο πτωτικό σερί καθώς η ανάκαμψη των μετοχών ημιαγωγών βοήθησε να μετατοπιστεί η προσοχή από τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά και την εμπλοκή των Χούθι της Υεμένης, ενώ οι επενδυτές περιμένουν τα επιχειρηματικά μεγέθη κολοσσών της τεχνολογίας (Alphabet και Tesla μεθαύριο) για ενδείξεις σχετικά με το μέλλον του AI Trade.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,74% στις 52.224 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κέρδισε 0,89% στις 7.509 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 1,29% στις 25.837 μονάδες. H άνοδος στις πρόσφατα πληγείσες μετοχές ημιαγωγών έβαψε πράσινο το ταμπλό: Το Philadelphia SE Semiconductor ενισχύθηκε 5,33%, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ενώ αν και εισήλθε σε bear market μετρώντας απώλειες πάνω από 20% από το ιστορικό υψηλό του στα τέλη Ιουνίου, μετρά ράλι σχεδόν 72% από την αρχή του έτους.

Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) έκανε ράλι 4,52% ενώ οι Marvell και Micron επιδόθηκαν σε άλμα 6,68% και 12,17%. «Πρασίνισαν» με +3,46% και 8,64% οι Astera Labs και Intel ενώ, ο τίτλος της General Motors αναρριχήθηκε 4,91% μετά τη βελτίωση στα κέρδη και τα κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο. Ο τίτλος της 3M ισχυροποιήθηκε 7,3% αφού ο βιομηχανικός γίγαντας αναβάθμισε την πρόβλεψη κερδών για ολόκληρο το έτος.

Οι μετοχές τσιπ έχουν πρόσφατα δεχθεί ισχυρές πιέσεις, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν εάν το φετινό ισχυρό ράλι στον τομέα θα πάει πολύ μακριά και εξετάζουν την έλλειψη απτών αποδόσεων από τις μεγάλες επενδύσεις των hyperscalers. Στον διευρυμένο δείκτη η τεχνολογία πληροφοριών ηγήθηκε των κερδών με +2%. Τα κέρδη ήρθαν μετά από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις απωλειών για τους κύριους δείκτες.

Η προσοχή των επενδυτών αυτή την εβδομάδα θα στραφεί στα αποτελέσματα της μητρικής της Google αλλά και της Intel, μεταξύ άλλων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να προσδιοριστεί εάν το AI Trade έχει περαιτέρω περιθώρια ανόδου εν μέσω αυξημένων προσδοκιών για απόδοση των μεγάλων επενδύσεων και η ποιότητα των κεφαλαιουχικών δαπανών (CapEx).

«Αναμένουμε περαιτέρω μεταβλητότητα στους ημιαγωγούς καθώς οι συνθήκες υπεραγοράς επαναφέρονται, αναδύεται πίεση για κατοχύρωση κερδών και διευθετείται η τοποθέτηση από υπεράριθμους αγοραστές», τόνισε ο Άνταμ Τέρνκουιστ, επικεφαλής τεχνικός στρατηγικός αναλυτής της LPL Financial. «Ουσιαστικά, δεν πιστεύουμε ότι κάτι έχει πραγματικά αλλάξει» πρόσθεσε.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, η CENTCOM των ΗΠΑ πραγματοποίησε την 10η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων στο Ιράν από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ τερμάτισε την εκεχειρία , ενώ οι δυνάμεις της Τεχεράνης έπληξαν αμερικανικά στρατιωτικά assets σε όλη τη Μέση Ανατολή και οι Χούθι κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Οι τιμές του πετρελαίου αναρριχήθηκαν και την Τρίτη, παρά το γεγονός πως οι μεσολαβητές προτείνουν 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 50% σε ένα ευρύ φάσμα εισαγωγών από τον Καναδά. Οι Financial Times ανέφεραν ότι ο Τραμπ αναμένεται επίσης να επιβάλει νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες ήδη από αυτή την εβδομάδα, με τον παγκόσμιο δασμό 10% να λήγει την Παρασκευή. Στο στόχαστρο βρίσκονται περίπου 60 οικονομίες όπως επεσήμανε ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR), Τζέιμισον Γκριρ.