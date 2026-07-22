Τουρισμός: Περισσότεροι επισκέπτες τον Μάιο, αλλά με πιο «σφιχτό» πορτοφόλι

Ισχυρό πεντάμηνο για τα έσοδα, αλλά ο Μάιος δείχνει επιβράδυνση στη μέση δαπάνη - Πώς κινήθηκαν οι Αμερικανοί και ποιες αγορές - τροφοδότες κυριάρχησαν.

Χωρίς εμφανείς και έντονες επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση της χώρας συνεχίστηκε η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τον μήνα Μάιο να αποτελεί ένα θετικό προοίμιο για την έναρξη της θερινής σεζόν. Παρότι βέβαια η ταξιδιωτική κίνηση κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, η αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, φαίνεται να αγγίζουν -έστω και οριακά- το πορτοφόλι των επισκεπτών, ενισχύοντας τις επιφυλάξεις και για την συνέχεια.

Περισσότεροι τουρίστες, πιο συγκρατημένη δαπάνη

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ταξιδιωτικού ισοζυγίου της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Μάιο η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 12,2%, με τις αφίξεις να διαμορφώνονται σε 3,329 εκατ. ταξιδιώτες έναντι 2,968 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αύξηση κατάτι μικρότερη, κατά 10,9% εμφάνισαν και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες ανήλθαν σε 2,43 δισ. ευρώ από 2,19 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Η αναντιστοιχία μεταξύ της αύξησης των αφίξεων και των εσόδων οφείλεται κυρίως στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι τον Μάιο. Συγκεκριμένα η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 1,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παρά την προαναφερθείσα υποχώρηση, η πολύ καλύτερη επίδοση των πρώτων μηνών της χρονιάς διατήρησε το πρόσημο θετικό στο πεντάμηνο, με τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι να καταγράφει αύξηση 4,5%, συμβάλλοντας στην υπεραπόδοση των συνολικών τουριστικών εσόδων.

Αποτέλεσμα ήταν σε επίπεδο πενταμήνου (Ιανουαρίος-Μαΐος 2026), οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να αυξηθούν κατά 25,8% ή κατά 1,09 δισ. ευρώ φτάνοντας τα 5,32 δισ. ευρώ από 4,23 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Μάλιστα το ποσοστό ανόδου ήταν υψηλότερο αυτού του αφίξεων - οι αφίξεις ξένων επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 20,9%, φθάνοντας τα 8,569 εκατ. ταξιδιώτες έναντι 7,089 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Παρέμειναν γαλαντόμοι οι Αμερικανοί

Σε επίπεδο βασικών αγορών, η Γερμανία διατήρησε τον Μάιο την πρώτη θέση τόσο σε αφίξεις όσο και σε τουριστικές εισπράξεις, με 692,7 χιλ. ταξιδιώτες (+14,6%) και έσοδα 484,9 εκατ. ευρώ (+4,3%). Ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η ισχυρή αύξηση των αφίξεων κατά 25,1%, στους 520,7 χιλ. ταξιδιώτες, συνοδεύτηκε από άνοδο των εισπράξεων κατά 23%, στα 402,6 εκατ. ευρώ.

Ξεχώρισαν, ωστόσο, οι ΗΠΑ, καθώς, παρά τη συγκρατημένη αύξηση των αφίξεων κατά μόλις 1,9% (126,2 χιλ. ταξιδιώτες), οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εκτινάχθηκαν κατά 55,1%, στα 188,2 εκατ. ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει αισθητά υψηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη των Αμερικανών επισκεπτών. Θετική ήταν και η εικόνα της Γαλλίας, με τις αφίξεις να αυξάνονται κατά 13,4% στους 201,3 χιλ. ταξιδιώτες και τις εισπράξεις κατά 13,6%, στα 160,3 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η Ιταλία αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς, παρά την οριακή αύξηση των αφίξεων (+1,1%, στους 114,9 χιλ. ταξιδιώτες), οι εισπράξεις υποχώρησαν κατά 7,2%, στα

Οι πρωταθλητές αφίξεων και εισπράξεων στο πεντάμηνο

Ανάλογη εικόνα προκύπτει και στο πρώτο πεντάμηνο του έτους. Η Γερμανία παρέμεινε η σημαντικότερη αγορά για τον ελληνικό τουρισμό σε απόλυτα μεγέθη, τόσο σε αφίξεις όσο και σε εισπράξεις, με 1,29 εκατ. ταξιδιώτες (+13,6%) και έσοδα 760,8 εκατ. ευρώ (+0,3%). Πολύ κοντά ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αναδείχθηκε στη δυναμικότερη μεγάλη αγορά, καθώς οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 35,9%, στις 965,7 χιλ., ενώ οι εισπράξεις εκτινάχθηκαν κατά 50,9%, στα 736,3 εκατ. ευρώ.

Οι ΗΠΑ διατήρησαν την τρίτη θέση σε εισπράξεις, με 539,0 εκατ. ευρώ (+19,4%), παρά το γεγονός ότι οι αφίξεις υποχώρησαν οριακά κατά 2%, στις 454 χιλ., εξέλιξη που υποδηλώνει σημαντική αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης των Αμερικανών επισκεπτών σε σχέση με πέρυσι. Θετική ήταν και η εικόνα της Γαλλίας, με τις αφίξεις να αυξάνονται κατά 13,7% και τις εισπράξεις κατά 13,3%, στα 284,5 εκατ. ευρώ, ενώ η Ιταλία κατέγραψε αξιοσημείωτη ενίσχυση, με τις αφίξεις να αυξάνονται κατά 14,2% και τις εισπράξεις κατά 27,6%, στα 221,7 εκατ. ευρώ, ένδειξη επίσης υψηλότερης μέσης τουριστικής δαπάνης.

Τα στοιχεία του πρώτου πενταμήνου επιβεβαιώνουν τη συγκρατημένη αισιοδοξία της αγοράς για μια χρονιά που, όπως λένε οι άνθρωποι του κλάδου, είναι «πιο last minute από ποτέ». Κι αυτό γιατί, παρότι η τουριστική ζήτηση για την Ελλάδα παραμένει ισχυρή, η εξέλιξη της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη, σε ένα περιβάλλον συνεχών ανατιμήσεων και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό αν ο τελικός λογαριασμός της φετινής τουριστικής χρονιάς θα είναι θετικός.