Χρηματιστήριο: Αντίδραση με «μοχλό» τις τράπεζες

Με «μοχλό» τις τράπεζες, το Χρηματιστήριο της Αθήνας επιχειρεί να καλύψει μέρος των απωλειών των προηγούμενων ημερών, μετά και τη χθεσινή οριακή άνοδο. Ξεχωρίζουν ανοδικά στον FTSE Large Cap οι Eurobank, Τρ. Πειραιώς, Alpha Bank και Helleniq Energy.

Upd. 12:33

Με «μοχλό» τις τράπεζες, το Χρηματιστήριο της Αθήνας επιχειρεί να καλύψει μέρος των απωλειών των προηγούμενων ημερών, μετά και τη χθεσινή οριακή άνοδο του Γενικού Δείκτη.

Ωστόσο, το κλίμα στις διεθνείς αγορές παραμένει επιφυλακτικό, κυρίως λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Χθες οι βασικοί δείκτες της Wall Street κινήθηκαν πτωτικά, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν σε όλη την καμπύλη, καθώς οι ανησυχίες για νέο πληθωριστικό κύμα λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας επανήλθαν στο προσκήνιο.

Η τιμή του Brent, που χθες ξεπέρασε τα 91 δολάρια το βαρέλι πριν περιορίσει τα κέρδη του, σήμερα ενισχύεται εκ νέου προς τα 90 δολάρια. Στο μεταξύ, αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες νέο κύμα επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε νέες απειλές κατά της Τεχεράνης. Από την πλευρά του το Ιράν απάντησε με πυραυλικά πλήγματα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, διευρύνοντας περαιτέρω το μέτωπο της σύγκρουσης.

Παρά τα σχέδια για κατάπαυση του πυρός διάρκειας δέκα ημερών, με στόχο την επανεκκίνηση της προσωρινής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα, αμερικανικές υπηρεσίες φέρονται να εκτιμούν ότι οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις δύσκολα θα οδηγήσουν το Ιράν σε πιο συμβιβαστική στάση, αυξάνοντας την πιθανότητα μιας παρατεταμένης αντιπαράθεσης.

Στους κινδύνους για την αγορά πετρελαίου προστέθηκε και η ανακοίνωση των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι στην Υεμένη για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, απειλώντας τις μεταφορές πετρελαίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Η εξέλιξη αυτή θέτει σε κίνδυνο μία από τις βασικές εναλλακτικές οδούς εξαγωγής πετρελαίου, η οποία μέχρι σήμερα περιόριζε τις επιπτώσεις του πολέμου στην παγκόσμια προσφορά.

Σε αυτό το κλίμα, ο DAX στη Φρανκφούρτη σήμερα κινείται ανοδικά σε ποσοστό 0,43%, ο CAC στο Παρίσι ενισχύεται 0,33%, ενώ ανοδικά κινείται και ο βρετανικός FTSE100 σε ποσοστό περί του 0,30%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.485,11 μονάδες με άνοδο 1,44%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 2,78% στις 2.805,82 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχωρίζει η άνοδος των Eurobank και Τρ. Πειραιώς σε ποσοστό 4,39% και 3,35% αντίστοιχα. Η Alpha Bank ενισχύεται 2,98% στα 4 ευρώ, ενώ με μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι ΕΤΕ (+2,30%), Optima (+1,49%) και Τρ. Κύπρου (+0,05%). Αμετάβλητη στα 0,96 ευρώ η CrediaBank.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,3:1 με 54 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 41 σε αρνητικό και 56 αμετάβλητους.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 78,96 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 18 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Πέραν των τραπεζών, στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζει η άνοδος 2,46% της Helleniq Energy, ενώ ακολουθούν οι μετοχές των Allwyn (+1,79%), Motor Oil (+1,79%), Jumbo (+1,38%), ΟΤΕ (+1,23%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,15%) και ΔΕΗ (+1,08%). Σε θετικό έδαφος και οι Lamda Development (+0,64%), ElvalHalcor (+0,24%) και ΔΑΑ (+0,10%). Αμετάβλητη διαπραγματεύεται η Coca-Cola HBC.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται η Aktor με απώλειες 7,07%, ενώ ακολουθούν οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ (-0,99%), Cenergy (-0,58%), Aegean (-0,50%), Viohalco (-0,46%), Τιτάν (-0,16%) και Metlen (-0,09%).