Aκραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βοιωτία, Φθιωτίδα, Αργολίδα, Κορινθία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται αύριο σε Αττική και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται αύριο σε Αττική και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου ενώ σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) θα είναι αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

• Περιφέρεια Αττικής

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας)

• Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

• Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Αχαΐας)

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας)

• Περιφέρεια Θεσσαλίας

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Θεσσαλονίκης)

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς - Συγκαλείται το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

Συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 5) που προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βοιωτία Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία παρουσία υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί και Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.