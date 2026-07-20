Τραμπ: «Για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται, το Ιράν θα πληρώνει πολλαπλάσιο τίμημα»

O Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κάνει το Ιράν να πληρώσει «πολλαπλάσιο» τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται, μετά τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες.

O Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κάνει το Ιράν να πληρώσει «πολλαπλάσιο» τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται, μετά τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες.

«Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνουν πολλαπλάσιο τίμημα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social, επιβεβαιώνοντας πως έχει διαβιβάσει αυτήν την οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ άλλων στον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

Σύμφωνα με την CENTCOM, δυο μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ σκοτώθηκαν την Κυριακή όταν το Ιράν έπληξε βάση στην Ιορδανία και λείψανα, που βρέθηκαν στον τόπο της επίθεσης αλλά δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί, πιθανόν ανήκουν σε τρίτο. Άλλος Αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε προχθές Σάββατο, σε θεωρητικά ελεγχόμενη έκρηξη της γόμωσης ιρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης στο βόρειο Ιράκ.

Ο επίσημος απολογισμός των απωλειών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, αυξήθηκε έτσι στους 17 νεκρούς.