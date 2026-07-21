Νέα συνάντηση Δούκα με εκπροσώπους των κατοίκων της Κυψέλης για τις βλάβες σε κτίρια

Σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν βλάβες κατά τις εργασίες του Μετρό, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων.

Σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν βλάβες κατά τις εργασίες του Μετρό, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων μετά τη νέα συνάντηση του δημάρχου Χάρη Δούκα, με αντιπροσωπεία κατοίκων στο Δημαρχείο της Αθήνας, σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου: