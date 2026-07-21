Αυτά είναι τα 10 πιο φωτογραφημένα ελληνικά νησιά

Από το Ιόνιο έως το Αιγαίο, αυτά τα 10 νησιά κλέβουν την παράσταση με τα όμορφα τοπία τους και τις εικόνες που χαρίζουν στους επισκέπτες.

Με τα τιρκουάζ νερά, τα λευκά και πέτρινα σπίτια και τους εμβληματικούς μπλε τρούλους, δεν είναι τυχαίο ότι τα ελληνικά νησιά συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο φωτογραφημένα μέρη του κόσμου. Από την παγκοσμίως διάσημη Μύκονο μέχρι τη μυθική Κρήτη και την αρχοντική Κέρκυρα, δύσκολα θα βρεθεί ταξιδιώτης που δεν θα βγάλει τη φωτογραφική μηχανή ή το κινητό του για να απαθανατίσει τις μαγευτικές εικόνες με φόντο το μπλε του Αιγαίου και του Ιονίου.

Το Conde Nast Traveller δημοσίευσε στοιχεία της εφαρμογής Popsa, από τα οποία προκύπτουν ποια είναι τα πιο φωτογραφημένα ελληνικά νησιά. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, αυτή τη στιγμή το hashtag «Greek islands» έχει συγκεντρώσει 4,5 εκατομμύρια αναρτήσεις στο Instagram, ενώ τα νησιά των Κυκλάδων έχουν εκατομμύρια δημοσιεύσεις. Δείτε παρακάτω τα τοπ 10 ελληνικά νησιά για κάθε λάτρη της φωτογραφίας.

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