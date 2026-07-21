Είναι το παγωμένο τσάι ενυδατικό ή μήπως αφυδατώνει;

Η καφεΐνη δημιουργεί συχνά ερωτήματα. Δείτε τι δείχνουν οι έρευνες για το αν το παγωμένο τσάι συμβάλλει στην ενυδάτωση ή προκαλεί αφυδάτωση.

Η σωστή ενυδάτωση είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, καθώς το νερό συμμετέχει σε πολλές σημαντικές διαδικασίες, από τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος μέχρι τη μεταφορά θρεπτικών συστατικών και την υποστήριξη της φυσιολογικής λειτουργίας των κυττάρων. Ειδικά τους ζεστούς μήνες, η ανάγκη για δροσιστικά ροφήματα αυξάνεται και πολλοί άνθρωποι αναζητούν εναλλακτικές λύσεις πέρα από το απλό νερό. Το τσάι, και ιδιαίτερα το παγωμένο τσάι, αποτελεί μια δημοφιλή επιλογή, όμως συχνά δημιουργείται η απορία αν μπορεί πραγματικά να συμβάλει στην ενυδάτωση ή αν η περιεκτικότητά του σε καφεΐνη μπορεί να έχει αντίθετη επίδραση.

Η καφεΐνη έχει μια ήπια διουρητική δράση, όμως η ποσότητα νερού που περιέχεται στον καφέ ή το τσάι υπερκαλύπτει την απώλεια υγρών. Έτσι, τα ροφήματα αυτά μπορούν να συμβάλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού και να προσμετρηθούν στην ημερήσια πρόσληψη υγρών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Jenny.gr