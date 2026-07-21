Παρουσιάστηκε το Traffic Commander - Χρυσοχοΐδης: Στόχος η μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών έως και 30%

Το νέο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας Traffic Commander, που αξιοποιεί σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από δεκάδες πηγές, drones, περιπολικά και δίκυκλα της Τροχαίας, παρουσιάστηκε σήμερα

Το νέο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας Traffic Commander, που αξιοποιεί σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από δεκάδες πηγές, drones, περιπολικά και δίκυκλα της Τροχαίας, παρουσιάστηκε σήμερα, στις εγκαταστάσεις του Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ), στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ). Πρόκειται για ένα σύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο αναπτύχθηκε από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο, μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας, της ανάλυσης δεδομένων και της άμεσης επιχειρησιακής εικόνας.

Ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Αττικής, υποστράτηγος Θανάσης Κάμπρας, χαρακτήρισε το Traffic Commander ακόμη ένα σημαντικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα επιχειρησιακό εργαλείο που δημιουργήθηκε με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο.

Όπως ανέφερε, η Αττική αποτελεί μία από τις πλέον σύνθετες περιοχές κυκλοφοριακής διαχείρισης στην Ευρώπη, καθώς εξυπηρετεί περισσότερα από 4 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ καθημερινά εισέρχονται στο κέντρο της Αθήνας περίπου 700.000 οχήματα, τα οποία κινούνται σε οδικό δίκτυο που ξεπερνά τα 1.600 χιλιόμετρα.

Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε ότι το Traffic Commander διαχειρίζεται καθημερινά περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα, αξιοποιώντας πληροφορίες από 24 διαφορετικές πηγές δεδομένων, τις οποίες συνδυάζει σε μία ενιαία επιχειρησιακή εικόνα για τους αξιωματικούς του ΘΕΠΕΚ.

Ο κ. Κάμπρας υπογράμμισε ότι το νέο σύστημα «δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη ψηφιακή εφαρμογή», αλλά έναν μηχανισμό που μετατρέπει τον μεγάλο όγκο πληροφοριών σε χρήσιμη επιχειρησιακή γνώση, επιτρέποντας ταχύτερες και αποτελεσματικότερες αποφάσεις, χωρίς να υποκαθιστά την εμπειρία και την κρίση του αστυνομικού προσωπικού.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Traffic Commander λειτουργεί συμπληρωματικά με το σύστημα ΚΟΜΒΟΣ, ενώ έχει σχεδιαστεί ώστε να εξελίσσεται συνεχώς, με την ενσωμάτωση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, νέων πηγών δεδομένων και πρόσθετων επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Όπως τόνισε, φιλοδοξία της Ελληνικής Αστυνομίας είναι το συγκεκριμένο μοντέλο να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη αντίστοιχων κέντρων διαχείρισης και σε άλλες περιοχές της χώρας.

O επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης του Traffic Commander, αστυνομικός υποδιευθυντής Αναστάσιος Καλαϊτζίδης, υπογράμμισε ότι αποτελεί ένα νέο επιχειρησιακό εργαλείο διαχείρισης της κυκλοφορίας, το οποίο αναπτύχθηκε εσωτερικά από μηχανικούς λογισμικού της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς πρόσθετη δαπάνη ανάπτυξης, με στόχο να παρέχει κοινή επιχειρησιακή εικόνα, ανάλυση και συντονισμό. Όπως εξήγησε, το Traffic Commander συλλέγει και συνδυάζει δεδομένα από δεκάδες διαφορετικές πηγές, μετατρέποντας τα επιμέρους στοιχεία σε μία ολοκληρωμένη εικόνα της κυκλοφορίας και υποστηρίζοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, ενώ υπογράμμισε ότι «δεν είναι ένας ακόμη χάρτης κυκλοφορίας. Είναι ένα σύστημα που μετατρέπει την εικόνα της πόλης σε επιχειρησιακή γνώση και την επιχειρησιακή γνώση σε αποτελεσματικότερη δράση».

Στη συνέχεια, ο προϊστάμενος του ΘΕΠΕΚ, αστυνομικός υποδιευθυντής Θεοφάνης Αναγνώστου, πραγματοποίησε σύντομη παρουσίαση του συστήματος δείχνοντας ζωντανά πως γίνεται διαχείριση ενός περιστατικού.

Σημειώνεται ότι η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) προχώρησε στην προμήθεια 10 υπερσύγχρονων drone ειδικών αστυνομικών προδιαγραφών, αξίας 125.000 ευρώ, τα οποία θα δίνουν από αέρος εικόνα στο ΘΕΠΕΚ. Στην εκδήλωση ήταν παρών ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Δημήτρης Φαφαλιός, που δήλωσε ότι η δωρεά αυτή, εντάσσεται στο διαχρονικό πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Ένωσης και στη σταθερή στήριξή της προς την Ελληνική Αστυνομία και τον τομέα της προστασίας του πολίτη. Όπως ανέφερε, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής επίγνωσης, η ταχύτερη παρέμβαση και η αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας προς όφελος της κοινωνίας. Παράλληλα, εξήρε το έργο του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, διαβεβαιώνοντας ότι η ελληνική ναυτιλία θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που υπηρετούν το κοινό καλό.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε το Traffic Commander ακόμη μία σημαντική συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «μία επιχειρησιακή προσπάθεια, η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα» και εντάσσεται στη φιλοσοφία της κοινωνικής αστυνόμευσης.

Όπως ανέφερε, η κοινωνική αστυνόμευση αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα της ΕΛΑΣ, με στόχο την καθημερινή παρουσία της στα προβλήματα των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις δράσεις για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, την προστασία των θυμάτων και την οδική ασφάλεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα αποτελέσματα των εντατικών ελέγχων αλκοτέστ, σημειώνοντας ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 1.572.000 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, έναντι περίπου 750.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Από αυτούς, 13.613 οδηγοί βρέθηκαν να υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ, ποσοστό 0,86%, όταν το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχαν βρεθεί 16.000 οδηγοί, δηλαδή ποσοστό 2,11%.

«Είναι μία κατάκτηση, είναι μία νίκη. Και είναι νίκη της κοινωνίας μας, των πολιτών. Είναι η νίκη της ασφάλειας των πολιτών. Για αυτό έχουμε λιγότερα ατυχήματα, λιγότερες διακομιδές στα νοσοκομεία και είμαστε ασφαλέστεροι», υπογράμμισε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι η αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του κοινωνικού αποτυπώματος της αστυνόμευσης.

Αναφερόμενος στο νέο σύστημα, ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήγησε ότι το Traffic Commander συνδυάζει την αστυνόμευση με περιπολικά, δίκυκλα και εναέρια μέσα, αξιοποιώντας παράλληλα την τεχνολογία για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας. Όπως ανέφερε, η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει πλέον σύγχρονα drones, τα οποία αποκτήθηκαν με τη δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς την Ένωση για τη συμβολή της στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ΕΛΑΣ. Όπως είπε, ο συνδυασμός της επίγειας αστυνόμευσης με τα εναέρια μέσα και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης της κυκλοφορίας.

«Το νέο στοιχείο είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία προς όφελος της κοινωνίας, προς όφελος της ζωής μας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το σύστημα λειτουργεί κυρίως προληπτικά, με στόχο να διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών.

Παράλληλα τόνισε ότι το κυκλοφοριακό αποτελεί σήμερα, μετά την ακρίβεια, το σημαντικότερο πρόβλημα του λεκανοπεδίου και απαιτεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε με τις υφιστάμενες υποδομές να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διαχείριση της κυκλοφορίας.

Ο υπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος από τον Σεπτέμβριο, όταν θα επιστρέψει η καθημερινότητα στην Αττική, θα καταστεί εφικτή βελτίωση της κυκλοφορίας κατά 25% έως 30%, περιορίζοντας σημαντικά την ταλαιπωρία των οδηγών.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το Traffic Commander θα παράγει μηνιαίες αναφορές αξιολόγησης (reports), μέσω των οποίων θα αποτυπώνεται η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. «Όπου υπάρχει βελτίωση να επιμένουμε περαιτέρω και όπου δεν υπάρχει βελτίωση να διορθώνουμε, ούτως ώστε να γινόμαστε καλύτεροι», τόνισε.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ακόμη ότι το σύστημα αξιοποιεί δεδομένα από 24 διαφορετικές πηγές, οι οποίες θα εμπλουτίζονται και θα αξιοποιούνται ακόμη περισσότερο στο μέλλον, προκειμένου να βελτιώνεται συνεχώς η επιχειρησιακή του αποτελεσματικότητα.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τον γενικό αστυνομικό διευθυντή Αττικής, όλα τα στελέχη που συμμετείχαν στη δημιουργία του συστήματος, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς εξωτερική ανάπτυξη.

Τέλος, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, υπογράμμισε ότι η έναρξη λειτουργίας του Traffic Commander σηματοδοτεί την εφαρμογή ενός σύγχρονου μοντέλου διαχείρισης της κυκλοφορίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αθήνα και το λεκανοπέδιο. Τόνισε ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο υλοποιήθηκε «in house» από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς επιπλέον κόστος, παρέχοντας εικόνα της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και τη δυνατότητα προληπτικής διαχείρισης των κυκλοφοριακών ζητημάτων, ενώ, μέσω της αποθήκευσης και αξιοποίησης των σχετικών δεδομένων, υποστηρίζει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. Τέλος, ευχαρίστησε τα στελέχη που συνέβαλαν στην υλοποίηση του συστήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ