Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Βαρθολομιό Ηλείας

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή του Βαρθολομιού, της Ηλείας.

Τελευταία ενημέρωση 16.03

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή του Βαρθολομιού, της Ηλείας.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις. Συγκεκριμένα, επί τόπου βρίσκονται 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Πηνειού, ενώ στο σημείο βρίσκεται το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Ηλείας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.