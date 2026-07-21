Morgan Stanley: Οι ελληνικές τράπεζες ετοιμάζονται για ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο – Ποιες ξεχωρίζουν

Ισχυρές επιδόσεις και πιθανές αναβαθμίσεις των στόχων τους για το 2026 αναμένεται να παρουσιάσουν οι ελληνικές τράπεζες στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου.

Ισχυρές επιδόσεις και πιθανές αναβαθμίσεις των στόχων τους για το 2026 αναμένεται να παρουσιάσουν οι ελληνικές τράπεζες στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου, σύμφωνα με ανάλυση της Morgan Stanley, η οποία διατηρεί θετική στάση για τον κλάδο και εξακολουθεί να τον αξιολογεί ως «attractive».

Ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον, η ισχυρή πιστωτική επέκταση, η ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους και η συνεχιζόμενη αύξηση των προμηθειών δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ακόμη ένα τρίμηνο καλύτερο των προσδοκιών.

Παράλληλα, ο οίκος σημειώνει ότι, παρά τη μεγάλη άνοδο των τραπεζικών μετοχών, οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να είναι ελκυστικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τρ. Πειραιώς και Eurobank κορυφαίες επιλογές

Ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, η Morgan Stanley εκφράζει προτίμηση για τις Τρ. Πειραιώς και Eurobank, θεωρώντας ότι διαθέτουν το μεγαλύτερο περιθώριο να ξεπεράσουν τις εκτιμήσεις της αγοράς αλλά και να αναβαθμίσουν το guidance.

Για την Πειραιώς προβλέπει καθαρά κέρδη 324 εκατ. ευρώ, περίπου 7% υψηλότερα από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς. Η υπεραπόδοση αναμένεται να προέλθει κυρίως από τα καθαρά έσοδα από τόκους και τα έσοδα από υπηρεσίες. Παράλληλα, ο οίκος εκτιμά ότι η διοίκηση έχει τη δυνατότητα να αυξήσει κατά περίπου 5% τον στόχο για τα καθαρά έσοδα από τόκους του 2026, καθώς και να αναβαθμίσει σημαντικά τις προβλέψεις για τις προμήθειες έως το 2028.

Αντίστοιχα, για τη Eurobank αναμένει καθαρά κέρδη 414 εκατ. ευρώ, περίπου 7,8% υψηλότερα από το consensus. Και εδώ η διαφορά προέρχεται κυρίως από τα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους και τις προμήθειες, ενώ η Morgan Stanley εκτιμά ότι η τράπεζα θα αναβαθμίσει κατά περίπου 6% τον στόχο για τα καθαρά έσοδα από τόκους του 2026.

Για την Alpha Bank, ο οίκος προβλέπει καθαρά κέρδη 244 εκατ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Οι προμήθειες εκτιμάται ότι θα κινηθούν σημαντικά υψηλότερα, κυρίως λόγω του μερίσματος από την Prodea, αλλά και χάρη στις ισχυρές επιδόσεις της επενδυτικής τραπεζικής, της διαχείρισης κεφαλαίων και των χορηγήσεων.

Για την Εθνική Τράπεζα, η Morgan Stanley αναμένει καθαρά κέρδη 315 εκατ. ευρώ, περίπου 6% υψηλότερα από τις προβλέψεις της αγοράς. Εκτιμά επίσης ότι η διοίκηση θα αναβαθμίσει τον στόχο για τα καθαρά έσοδα από τόκους του 2026, προβλέποντας πλέον αύξηση περίπου 5% σε ετήσια βάση, αντί της προηγούμενης γενικής αναφοράς για χαμηλή μονοψήφια ανάπτυξη.

Βασικός μοχλός η πιστωτική επέκταση

Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι η βασική πηγή αισιοδοξίας εξακολουθεί να είναι η έντονη πιστωτική ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία. Η χορήγηση νέων δανείων κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο αυξήθηκε κατά περίπου 40% σε σχέση με το α’ τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση η αύξηση διαμορφώθηκε στο 16%. Την ισχυρότερη δυναμική παρουσιάζουν τα επιχειρηματικά δάνεια, με άνοδο περίπου 50% σε τριμηνιαία βάση, ενώ σημαντική επιτάχυνση καταγράφεται και στα δάνεια προς τα νοικοκυριά.

Συνολικά, το προσαρμοσμένο χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 7,4% σε ετήσια βάση τον Μάιο, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον οίκο, συνεχίζει να στηρίζει την οργανική αύξηση των εσόδων των τραπεζών.

Σύμμαχος τα επιτόκια

Παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων της ΕΚΤ, η Morgan Stanley σημειώνει ότι οι αποδόσεις των νέων επιχειρηματικών δανείων παραμένουν ιδιαίτερα ανθεκτικές.

Οι αποδόσεις των νέων εταιρικών χορηγήσεων διατηρούνται ουσιαστικά αμετάβλητες σε σχέση με το Euribor, γεγονός που καθησυχάζει μία από τις βασικές ανησυχίες της αγοράς για πιθανή συμπίεση των περιθωρίων κέρδους. Αντίθετα, στα στεγαστικά δάνεια συνεχίζεται η υποχώρηση των περιθωρίων, ωστόσο η σχετικά μικρή συμμετοχή τους στους ισολογισμούς των τραπεζών περιορίζει σημαντικά τον συνολικό αντίκτυπο στα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια.

Την ίδια στιγμή, οι καταθέσεις αυξάνονται με σταθερό ρυθμό. Τον Μάιο ήταν αυξημένες κατά 7,9% σε ετήσια βάση, ενώ η αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων παραμένει περιορισμένη, κυρίως λόγω των εταιρικών πελατών.

Ισχυρές προμήθειες

Ένας ακόμη παράγοντας που αναμένεται να ενισχύσει τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, είναι οι προμήθειες. Ο οίκος προβλέπει ότι οι τραπεζικές προμήθειες θα κινηθούν σε υψηλά επίπεδα χάρη στη συνεχιζόμενη αύξηση των νέων χορηγήσεων, στην άνοδο των υπό διαχείριση κεφαλαίων, αλλά και στην ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα στην ελληνική αγορά κεφαλαίου.

Οι εργασίες επενδυτικής τραπεζικής εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα ισχυρές, ειδικά για την Alpha Bank και τη Eurobank.

Ελκυστικές αποτιμήσεις

Παρά τη σημαντική άνοδο των τραπεζικών μετοχών τους τελευταίους μήνες, η Morgan Stanley θεωρεί ότι ο κλάδος εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με ελκυστικούς δείκτες αποτίμησης έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να εμφανίζουν υψηλούς ρυθμούς αύξησης των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων και των μερισμάτων έως το 2028, ενώ παράλληλα προσφέρουν σημαντικές αποδόσεις κεφαλαίου στους μετόχους μέσω μερισμάτων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, επαναγορών ιδίων μετοχών.

Έτσι, ο οίκος εκτιμά ότι το β’ τρίμηνο αναμένεται να επιβεβαιώσει το επενδυτικό story του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, με τις Τρ. Πειραιώς και Eurobank να συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες θετικών εκπλήξεων, τόσο στα αποτελέσματα όσο και στις επικαιροποιημένες προβλέψεις των διοικήσεων για την επόμενη διετία.