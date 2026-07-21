Τουρκία: Ο Οζγκιούρ Οζέλ ανήγγειλε την ίδρυση νέου κόμματος

Το CHP, το παλαιότερο κόμμα της Τουρκίας, συγκλονίσθηκε από την δικαστική απόφαση της 21ης Μαΐου που ακύρωσε την εσωτερική ψηφοφορία του 2023 από την οποία ο Οζγκιούρ Οζέλ εξελέγη στην ηγεσία του.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ, ο καθαιρεθείς από την τουρκική δικαιοσύνη ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP), ανακοίνωσε με δήλωσή του προς το κοινοβούλιο ότι θα ιδρύσει νέο κόμμα.

«Λαμβάνω σήμερα τον λόγο με διαφορετική διάθεση. Με την θλίψη του αντίο. Βρισκόμαστε σήμερα σε ιστορική καμπή», δήλωσε ο Οζγκιούρ Οζέλ.

«Μόλις ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες, το νέο κόμμα που θα ιδρύσουμε θα γίνει, και μακράν, η βασική δύναμη της αντιπολίτευσης της Εθνοσυνέλευσης», είπε.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, η αίτηση καταχώρισης του νέου κόμματος θα κατατεθεί την Δευτέρα 27 Ιουλίου στο υπουργείο Εσωτερικών.

Το CHP, το παλαιότερο κόμμα της Τουρκίας, συγκλονίσθηκε από την δικαστική απόφαση της 21ης Μαΐου που ακύρωσε την εσωτερική ψηφοφορία του 2023 από την οποία ο Οζγκιούρ Οζέλ εξελέγη στην ηγεσία του κόμματος και αποκατέστησε στην θέση τον προκάτοχό του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Τρεις ημέρες αργότερα, οι ειδικές δυνάμεις της τουρκικής αστυνομίας εισέβαλαν στην έδρα του CHP στην Αγκυρα κάνοντας χρήση δακρυγόνων και χτυπώντας μέλη του κόμματος.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ χαρακτήρισε την δικαστική απόφαση κίνηση της κυβέρνησης με στόχο να διευκολυνθεί η νίκη του ισλαμοσυντηρητικού κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ταγίπ Ερντογάν στις επόμενες εκλογές του 2028.

«Το AKP γνωρίζει ότι δεν είναι πλέον σε θέση να νικήσει σε δημοκρατικές εκλογές. Γνωρίζει ότι ο τουρκικός λαός δεν το θέλει πια», είπε προσθέτοντας ότι «στόχος δεν είναι το CHP, ο πραγματικός στόχος είναι η αποφασιστικότητα του λαού για την αλλαγή κυβέρνησης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ