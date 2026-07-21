Πόλεμος Ουκρανία-Ρωσία: Αυξήθηκε κατά 37% ο αριθμός των νεκρών το α' εξάμηνο

Ο αριθμός των αμάχων που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αυξήθηκε κατά 37% τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους.

Ο αριθμός των αμάχων που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αυξήθηκε κατά 37% τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, ανακοίνωσε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Έχουμε καταγράψει 1.396 νεκρούς και 7.978 τραυματίες μεταξύ των αμάχων», γεγονός που «αντιπροσωπεύει αύξηση 37% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι και σχεδόν διπλάσια από το επίπεδο που παρατηρήθηκε για το 2024», δήλωσε η Ντανιέλ Μπελ, εκπρόσωπος της Αποστολής Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία, σε δημοσιογράφους στη Γενεύη από το Κίεβο.

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ευρείας κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία οι επιθέσεις και από τις δύο πλευρές του μετώπου κλιμακώνονται και προκαλούν έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

Στη Ρωσία, «κατά τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, έχουμε καταγράψει, βάσει πληροφοριών από πηγές στη Ρωσική Ομοσπονδία που θεωρούμε αξιόπιστες, 250 θανάτους μεταξύ αμάχων και 1.596 τραυματισμούς. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 121%» σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, πρόσθεσε η Μπελ.

Τα θύματα μεταξύ των αμάχων και στις δύο χώρες «λόγω επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μικρής εμβέλειας έχουν επίσης αυξηθεί κατά 65%», σημειώνει.

«Οι άμαχοι και οι πολιτικές υποδομές προστατεύονται αυστηρά από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και οποιαδήποτε σκόπιμη επίθεση που τους στοχοθετεί συνιστά έγκλημα πολέμου», δήλωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Ταμίν Αλ-Κιτάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ