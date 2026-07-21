Cool Routes: Ξεκινά πιλοτικά η λειτουργία του συμμετοχικού χάρτη δροσιάς για το κέντρο της Αθήνας

Ξεκινά σήμερα η πιλοτική λειτουργία του "Cool Routes", ενός συμμετοχικού χάρτη δροσιάς για το κέντρο της Αθήνας.

Ξεκινά σήμερα η πιλοτική λειτουργία του "Cool Routes", ενός συμμετοχικού χάρτη δροσιάς για το κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για μια καινοτόμα πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα σε όσους κυκλοφορούν πεζή στο κέντρο της πρωτεύουσας να σχεδιάζουν τις διαδρομές τους με βάση τη θερμική τους άνεση, εντοπίζοντας τα πιο δροσερά σημεία της πόλης.

Το Cool Routes, έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα αν η μετακίνηση στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να γίνει πιο υποφερτή τις ημέρες του καύσωνα ενώ καλεί τους πολίτες να εντοπίζουν και να μοιράζονται σημεία με σκιά, αεράκι, νερό, δημόσιες βρύσες, σιντριβάνια ή δυνατότητα σύντομης στάσης, δημιουργώντας μια πρακτική βάση πληροφορίας «από πολίτες για πολίτες». Τα σημεία εμφανίζονται στο χάρτη ως Cool Pins, ενώ οι χρήστες μπορούν να προτείνουν νέα σημεία μέσα από τα social media με το hashtag #CoolRoutes.

Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή του Cool Routes επικεντρώνεται στο κέντρο της Αθήνας και βασίζεται σε βιωματικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν από ανθρώπους που περπατούν, εργάζονται και μετακινούνται καθημερινά στην πόλη. Στην πρώτη φάση καταγραφής συνέβαλαν εθελοντές και εθελόντριες από την Greenpeace, το Beak-On, το HouseHub και το WWF Ελλάς.

«Στον πυρήνα του Cool Routes βρίσκεται η ανάγκη να αντιδράσουμε συλλογικά απέναντι σε ένα φαινόμενο που μας επηρεάζει όλους κι όλες, μετατρέποντας την καθημερινή εμπειρία σε κοινό εργαλείο και αποφεύγοντας την απομόνωση ή την παθητική στάση απέναντι στον καύσωνα. Σε αυτήν τη συλλογική δράση για την προσαρμογή μας, μπορούμε να συμβάλουμε όλοι», δήλωσε σχετικά από την ομάδα του Cool Routes, η Μάρθα Γατσίνου .

Η πρωτοβουλία γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2026 μέσα από το "Reinventing Heat: η περίπτωση της Αθήνας", το αφηγηματικό hackathon του Greece Heatwave Project της Mindworks Lab, που υλοποιείται με την υποστήριξη του European Climate Foundation.

Το hackathon πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, με στόχο να αναδείξει νέες ιδέες για το πώς οι πόλεις και οι πολίτες μπορούν να περάσουν από την παθητική αντοχή απέναντι στους καύσωνες σε πιο συλλογικές και πρακτικές μορφές προσαρμογής.

Σύμφωνα με το Heatwave Monitor της Mindworks Lab, περισσότεροι από τους μισούς πολίτες στην Ελλάδα δηλώνουν ότι επηρεάζονται έντονα από τους καύσωνες, ενώ η μεγάλη πλειονότητα τους αναγνωρίζει ως σοβαρή απειλή για το μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, το Cool Routes επιχειρεί να μετατρέψει τη βιωματική γνώση των ανθρώπων που κινούνται στην πόλη σε χρήσιμη, κοινή πληροφορία.

«Οι καύσωνες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, ειδικά μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα σχεδόν όλο το 24ωρο. Παρακολουθώντας τις τρέχουσες μετεωρολογικές συνθήκες και τους δείκτες δυσφορίας που παρέχει η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι πολίτες μπορούν να εντοπίσουν τα πιο "θερμά σημεία" και με τη βοήθεια της ιστοσελίδας "Cool Routes" να σχεδιάσουν κατάλληλα τις διαδρομές τους», τόνισε ο διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος.

Το Cool Routes τελεί υπό την αιγίδα της μονάδας ΜΕΤΕΟ Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και την υποστήριξη του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, ενώ ο ΟΑΣΑ έχει ευγενικά προσφέρει τη συνεργασία του στο πλαίσιο της προβολής της δράσης.

Η πρωτοβουλία παρουσιάζεται φέτος πιλοτικά, ενώ από το φθινόπωρο η ομάδα θα προχωρήσει στον πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό της για το καλοκαίρι του 2027.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ