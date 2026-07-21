ΟΗΕ: 144 άνθρωποι είναι νεκροί ή αγνοούνται στα ανοικτά της Μαυριτανίας

Συνολικά 144 άνθρωποι πέθαναν ή αγνοούνται στη θάλασσα την περασμένη εβδομάδα στα ανοικτά της Μαυριτανίας.

Συνολικά 144 άνθρωποι πέθαναν ή αγνοούνται στη θάλασσα την περασμένη εβδομάδα στα ανοικτά της Μαυριτανίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ύπατη αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Στις 18 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης σκάφους «αφού έπλεε ακυβέρνητο για σχεδόν 25 ημέρες στον Ατλαντικό Ωκεανό. Το σκάφος είχε αποπλεύσει από το Μπαφουλότο της Γκάμπιας με στόχο να φθάσει στην Ισπανία».

Συνολικά 143 επιβάτες εκείνου του σκάφους «πέθαναν ή αγνοούνται και μόνο 38 επέζησαν», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ο εκπρόσωπος της UNHCR Μάθιου Σόλτμαρς. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ένας ακόμα νεκρός «αναφέρθηκε μεταξύ των επιβαινόντων σκάφους από το οποίο αποβιβάστηκαν στις 14 Ιουλίου».

«Αυτοί οι πρόσφυγες και οι μετανάστες χάθηκαν αφού επιχείρησαν τον επικίνδυνο διάπλου του Ατλαντικού από τη Δυτική Αφρική προς την Ευρώπη, καταδεικνύοντας για μια ακόμα φορά το ανθρώπινο τίμημα από αυτές τις επικίνδυνες μεταναστευτικές διαδρομές», δήλωσε ο Σόλτμαρς.

Συνολικά, τρεις επιχειρήσεις διάσωσης και αποβίβασης πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 14 και 18 Ιουλίου στο Νουαντίμπου, στη Μαυριτανία, και 387 άνθρωποι έφθασαν με ασφάλεια στην ακτή, σύμφωνα με την UNHCR.

Για την UNHCR, οι τραγωδίες αυτές θυμίζουν ότι «η διαδρομή στον Ατλαντικό που συνδέει τη Δυτική Αφρική με τα Κανάρια Νησιά αποτελεί έναν από τους φονικότερους στον κόσμο διαδρόμους μεταναστευτικών ροών».

«Οι μεγάλες αποστάσεις, οι απρόβλεπτες συνθήκες στους ωκεανούς, τα υπερφορτωμένα και μη ασφαλή σκάφη καθώς και οι δυσκολίες πρόσβασης έγκαιρης βοήθειας εξηγούν αυτή την επικινδυνότητα», εξήγησε ο οργανισμός του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την UNHCR, οι αφίξεις στα Κανάρια Νησιά μειώθηκαν κατά 61% σε σχέση με το 2025, με 4.400 αφίξεις να καταγράφονται έως τις 15 Ιουλίου.

«Αλλά τα ναυάγια αυτά δείχνουν ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες συνεχίζουν να παίρνουν ακραία ρίσκα για να επιχειρήσουν να φθάσουν στην Ευρώπη, με κάποιους εξ αυτών να ξεκινούν από περιοχές που απέχουν περισσότερα από 2.000 χιλιόμετρα από τον προορισμό τους», τόνισε η UNHCR.

Συνολικά, περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι έχουν φθάσει φέτος στην Ευρώπη από τις βασικές θαλάσσιες οδούς, συγκριτικά με 65.407 στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2025, σύμφωνα με την UNHCR.

Από τις αρχές της φετινής χρονιάς, 17 επιχειρήσεις αποβίβασης έχουν καταγραφεί στο Νουαντίμπου και στο Νουακσότ, και έχουν διασωθεί 2.147 άνθρωποι, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ