Νέες Συλλογικές Συμβάσεις σε αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία: Αυξήσεις έως 12% για 45.000 εργαζόμενους

Η χρονική ισχύ για την σύμβαση στα αρτοποιεία είναι 1ετής, ενώ για τα ζαχαροπλαστεία είναι 2ετής.

Περίπου 20.000 εργαζόμενοι σε αρτοποιεία και άλλοι 25.000 εργαζόμενοι σε ζαχαροπλαστεία αποκτούν ρυθμιζόμενους τους όρους αμοιβής και εργασίας, μετά την ολοκλήρωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που υπέγραψε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

Ειδικότερα, οι νέες συλλογικές συμβάσεις προβλέπουν αυξήσεις από 8% έως 12% πάνω από τον κατώτατο μισθό για συνολικά 45.000 εργαζόμενους. Παράλληλα, διατηρούνται θεσμικοί όροι, επιδόματα και τριετίες.

Η χρονική ισχύ για την σύμβαση στα αρτοποιεία είναι 1ετής, ενώ για τα ζαχαροπλαστεία είναι 2ετής.

Οι δυο αυτές συμβάσεις έχουν συνυπογράφεί από τη ΓΣΕΕ και τη ΓΣΕΒΕΕ, και αναμένεται να κηρυχθούν υποχρεωτικές στα πλαίσια της Κοινωνικής Συμφωνίας.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΕΤ επισημαίνει ότι αξιοποιεί «τις νίκες των συνδικάτων και της ΓΣΕΕ όπως η Κοινωνική Συμφωνία προς όφελος των εργαζομένων».