Σμπώκου (ΣΕΤΕ): Από την ποσότητα στην ποιότητα η επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού

Έμφαση στην ποιότητα και την ανθεκτικότητα, σαφείς κανόνες και κοινωνική νομιμοποίηση περιλαμβάνει η ατζέντα της νέας προέδρου του ΣΕΤΕ, Αγάπης Σμπώκου, για τον ελληνικό τουρισμό.

Το στίγμα της νέας διοίκησης του ΣΕΤΕ επιχείρησε να δώσει η νέα πρόεδρος του Συνδέσμου, Αγάπη Σμπώκου, κατά την πρώτη συνάντησή της με τους δημοσιογράφους, περιγράφοντας τις επτά στρατηγικές προτεραιότητες που -όπως τόνισε- θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού. Με κεντρικό μήνυμα ότι «η επόμενη ημέρα δεν μπορεί να είναι επανάληψη της προηγούμενης», υποστήριξε ότι ο τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί το στρατηγικό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, αλλά απαιτεί πλέον ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, με έμφαση στην ποιότητα και την ανθεκτικότητα, σαφείς κανόνες και κοινωνική νομιμοποίηση.

Από την ανάπτυξη των προορισμών στους ανθρώπους του τουρισμού

Σύμφωνα με την κ. Σμπώκου, στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής βρίσκεται η ανάπτυξη των ίδιων των προορισμών. Όπως ανέφερε, ο επισκέπτης πρέπει να αποτελεί το σημείο αναφοράς για κάθε πολιτική, γεγονός που προϋποθέτει καλύτερες υποδομές, αποτελεσματική διαχείριση των προορισμών και ένα καθαρό και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην οργανωμένη διαχείριση των προορισμών μέσα από στενότερη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και μεγαλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων, ώστε η ανάπτυξη να συμβαδίζει με τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κοινωνική νομιμοποίηση του τουρισμού εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της επόμενης δεκαετίας, καθώς η ανάπτυξη του κλάδου οφείλει να διατηρεί την ισορροπία με τις τοπικές κοινωνίες και την καθημερινότητά τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στους ανθρώπους του τουρισμού, σημειώνοντας ότι αυτοί είναι που τελικά διαμορφώνουν την εμπειρία του επισκέπτη. Όπως είπε, ο ΣΕΤΕ έχει ήδη επενδύσει στην εκπόνηση μελέτης για μια σύγχρονη τουριστική εκπαίδευση, με στόχο η κατάρτιση να συνδεθεί ουσιαστικά με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της εποχικότητας και της στέγασης των εργαζομένων, τονίζοντας ότι απαιτείται επένδυση στις δεξιότητες, καλύτερες συνθήκες εργασίας και δημιουργία προοπτικών ώστε περισσότεροι νέοι να επιλέγουν τον τουρισμό ως μια μακροπρόθεσμη επαγγελματική σταδιοδρομία και όχι ως μια ευκαιριακή απασχόληση.

Ο τουρισμός να μην είναι ο εύκολος φορολογικός στόχος

Έτερο βασικό πυλώνα της νέας στρατηγικής του ΣΕΤΕ αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με τη νέα πρόεδρο να χαρακτηρίζει τον τουρισμό έναν διαρκή μηχανισμό παραγωγής εισοδήματος, απασχόλησης και περιφερειακής ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Όπως υποστήριξε, για να συνεχίσει να αναπτύσσεται ο κλάδος απαιτείται ένα σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον, με ασφάλεια δικαίου και δυνατότητα μακροπρόθεσμου επενδυτικού σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε ότι ο τουρισμός δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται κάθε φορά ως ο εύκολος φορολογικός στόχος όταν αναζητούνται πρόσθετοι δημόσιοι πόροι, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη διεύρυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία, κυρίως για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Στην ίδια λογική ενέταξε και τη βιωσιμότητα, την οποία χαρακτήρισε πραγματικό εργαλείο ανθεκτικότητας και όχι απλώς μια έννοια που συνοδεύει τη δημόσια συζήτηση. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ποιότητα των τόπων και η σχέση του τουρισμού με τις τοπικές κοινωνίες, όπως επισήμανε, αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Τεχνολογία κι έμφαση στην ποικιλομορφία

Ξεχωριστή θέση στην ατζέντα της νέας διοίκησης κατέχει και η τεχνολογία, με την κ. Σμπώκου να επιμένει ότι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να έχει πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Υπενθύμισε ότι μέσω της Marketing Greece έχουν ήδη αναπτυχθεί εργαλεία που φέρνουν πιο κοντά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις νέες τεχνολογίες και βοηθούν τους εργαζομένους να εξοικειωθούν με τις δυνατότητές τους, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι καμία τεχνολογία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη φιλοξενία.

Αναφερόμενη στη διεθνή εικόνα της χώρας, τόνισε ότι το brand Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο προβολής, αλλά μια «υποδομή εμπιστοσύνης». Όπως είπε, η δύναμη της χώρας βρίσκεται στην αυθεντικότητα, στην πολυμορφία των προορισμών της, στον πολιτισμό, στη φύση, στη γαστρονομία και στον τρόπο ζωής της. Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας σύγχρονης, αξιόπιστης και πολυδιάστατης εικόνας της Ελλάδας, η οποία θα οικοδομείται μέσα από σταθερές συνεργασίες και κοινό στρατηγικό σχεδιασμό.

Μια θεσμική startup ο ΣΕΤΕ

Τέλος, η νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ίδιο τον μετασχηματισμό του Συνδέσμου, σημειώνοντας ότι ο οργανισμός εκσυγχρονίζεται ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας ώριμης τουριστικής οικονομίας. «Η συνεργασία είναι στο DNA του οργανισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι στόχος της νέας διοίκησης είναι ένας ΣΕΤΕ πιο εξωστρεφής, με ισχυρότερη παρουσία στην περιφέρεια, στενότερη συνεργασία με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καλύτερο συντονισμό με το ΙΝΣΕΤΕ και τη Marketing Greece, ώστε ο Σύνδεσμος να αποκτήσει -όπως είπε- τα χαρακτηριστικά ενός «θεσμικού startup».

Το τελικό στοίχημα, όπως ανέφερε, δεν είναι απλώς η διατήρηση της υψηλής τουριστικής ζήτησης, αλλά η μετατροπή της σημερινής δυναμικής του ελληνικού τουρισμού σε πιο σταθερή, ποιοτική και δίκαια κατανεμημένη αξία για τις επιχειρήσεις, τις τοπικές κοινωνίες και συνολικά την ελληνική οικονομία.