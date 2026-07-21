Νέα κέρδη για το πετρέλαιο με άνοδο 2%

Τα futures του αργού Brent ενισχύονται 1,9% στα 90,92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate προσθέτει 2% στα 84,96 δολάρια.

Διευρύνει τα κέρδη του το πετρέλαιο την Τρίτη λόγω νέων επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και απειλών για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθι της Υεμένης. Τα futures του αργού Brent ενισχύονται 1,9% στα 90,92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate προσθέτει 2% στα 84,96 δολάρια.

«Οι χαμηλότερες εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για πιθανή διακοπή του εφοδιασμού από το πετρέλαιο που διέρχεται μέσω της Ερυθράς Θάλασσας υποστηρίζουν μέτρια τις τιμές του μαύρου χρυσού», επεσήμανε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

«Οι αισιόδοξοι μπορεί να δουν τις τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις ως μια τελευταία προσπάθεια ενίσχυσης της διαπραγματευτικής θέσης πριν επιτευχθεί συμβιβασμός και ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε η SEB Research.

«Ωστόσο, ο κίνδυνος είναι ένα πιο παρατεταμένο αδιέξοδο, με συνεχιζόμενες αβέβαιες ροές ενέργειας, υψηλότερες τιμές πετρελαίου και επαναλαμβανόμενες επιθέσεις» συμπλήρωσε σύμφωνα με το CNBC.

«Οι απειλές για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθι είναι σημαντικές επειδή αυξάνουν τον κίνδυνο διαταραχής σε έναν άλλο σημαντικό εξαγωγέα πετρελαίου», εκτίμησε ο Τιμ Γουότερερ της KCM Trade.

Οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν στόχους στο νότιο Ιράν, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει ακριβά για τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών. Το Ιράν, εν τω μεταξύ, στόχευσε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία.

Ένα δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ χτυπήθηκε από βλήμα, με το πλήρωμά του να εγκαταλείπει το πλοίο και να επιβιβαστεί σε σωστική λέμβο, ενώ οι διελεύσεις πλοίων από την κρίσιμη ναυτιλιακή οδό μειώθηκαν περαιτέρω.

Περιορίζοντας την άνοδο των τιμών, ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος επεσήμανε στο Reuters ότι η Τεχεράνη είχε λάβει πρόταση από τους μεσολαβητές για 10ήμερη εκεχειρία σε μια προσπάθεια να διασωθεί η συμφωνία που υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου, η οποία αποσκοπούσε στο να ανοίξει το δρόμο για μια διαρκή τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Οι Χούθι της Υεμένης, που είναι σύμμαχοι με το Ιράν, θα επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, ανοίγοντας ένα πιθανό νέο μέτωπο εναντίον των ΗΠΑ και αυξάνοντας την απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και το εμπόριο πέρα ​​από τον Κόλπο.