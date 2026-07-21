Κώτσηρας: Επενδύουμε στον εκσυγχρονισμό των μετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη

Τα 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία έχουν κατασκευαστεί από την κινεζική εταιρεία Yutong. Είναι αρθρωτά (με φυσούνα), μήκους 18 μέτρων και χωρητικότητας 130 επιβατών.

Τη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε, σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, προκειμένου να παραστεί σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΟΑΣΘ για την επίσημη παραλαβή και παρουσίαση των 50 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων που προστίθενται στον στόλο του. Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στον σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων του ΟΑΣΘ στη Σταυρούπολη, τέλεσε αγιασμό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας.

Τα 50 νέα λεωφορεία, μήκους 18 μέτρων, αφίχθησαν την προηγούμενη εβδομάδα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από την επαρχία Τσιανγκσού της Κίνας, μαζί με 25 σταθερούς φορτιστές διπλής φόρτισης, έπειτα από διεθνή διαγωνισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τα λεωφορεία αναμένεται να ενταχθούν στην κυκλοφορία από την 1η Σεπτεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμαστικών δρομολογίων, την εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής και μηχανημάτων έκδοσης και επικύρωσης εισιτηρίων και την έκδοση πινακίδων. Η δρομολόγησή τους θα ενισχύσει κατά κύριο λόγο τις μεγάλες γραμμές κορμού της πόλης, περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από το μετρό, καθώς και τη σύνδεση με το αεροδρόμιο.

Με την προσθήκη των 50 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων ο στόλος των καινούργιων οχημάτων του ΟΑΣΘ θα αριθμεί πλέον τα 206 λεωφορεία, με το ποσοστό της ανανέωσης του στόλου να ξεπερνά τα δύο τρίτα του συνόλου. Συνολικά, από τον Σεπτέμβρη αναμένεται να κυκλοφορούν στη Θεσσαλονίκη περισσότερα από 250 καινούργια λεωφορεία, του ΟΑΣΘ και των αναδόχων, επί συνόλου περίπου 500 οχημάτων που εκτελούν καθημερινά το συγκοινωνιακό έργο.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τη Θεσσαλονίκη. Είναι μια ημέρα που επιβεβαιώνει ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες μπορούν να αλλάζουν προς όφελος των πολιτών. Ότι ο σχεδιασμός, η συνέπεια και η σωστή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων μπορούν να μετατρέπονται σε χειροπιαστά αποτελέσματα που βελτιώνουν την καθημερινότητα.

Τα 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αποτελούν μια επένδυση στην ποιότητα ζωής, στον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα των μετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ολοκαίνουργια οχήματα νέας τεχνολογίας: μεγάλα, άνετα, αθόρυβα, πλήρως προσβάσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον, με μηδενικούς ρύπους και σημαντικά χαμηλότερο ενεργειακό αποτύπωμα. Η ένταξή τους στην κυκλοφορία αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό και να συμβάλει στην αύξηση των δρομολογίων, στη μείωση των χρόνων αναμονής και την περαιτέρω βελτίωση της αξιοπιστίας του συγκοινωνιακού έργου.

Τα νέα οχήματα συνοδεύονται από 25 νέους σταθερούς φορτιστές, στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτροκίνησης που θα στηρίξει τις δημόσιες μεταφορές της επόμενης δεκαετίας.

Τα 50 νέα λεωφορεία που υποδεχόμαστε δεν αποτελούν μια μεμονωμένη παρέμβαση. Εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαμόρφωση ενός νέου συγκοινωνιακού χάρτη στη Θεσσαλονίκη, ενός σύγχρονου μοντέλου αστικής κινητικότητας αντίστοιχου με αυτό των μεγάλων ευρωπαϊκών μητροπόλεων. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση του στόλου και του προσωπικού των αστικών συγκοινωνιών, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των μετακινήσεων και την αναδιάρθρωση του λεωφορειακού δικτύου, ώστε λεωφορεία και μετρό να λειτουργούν συμπληρωματικά ως ένα ενιαίο σύστημα εξυπηρέτησης του πολίτη.

Η επικείμενη έναρξη λειτουργίας του τμήματος προς την Καλαμαριά και η κατασκευή του Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης θα διευκολύνουν ακόμα περισσότερο τις μετακινήσεις στην πόλη.

Η Θεσσαλονίκη αποτελεί σταθερή στρατηγική προτεραιότητα για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μεγάλα έργα υποδομών μεταμορφώνουν την πόλη μέρα με τη μέρα. Οι υποδομές και οι μεταφορές που δημιουργούμε είναι ο δρόμος για περισσότερες ευκαιρίες, είναι επένδυση στην κοινωνική συνοχή και, πάνω από όλα, είναι η εγγύηση για μια καλύτερη καθημερινότητα για τους Θεσσαλονικείς».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΘ, Κώστας Ταγγίρης, ανέφερε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ιστορικό ορόσημο για τον ΟΑΣΘ και τη Θεσσαλονίκη. Με την έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας, ο σπουδαίος και ιστορικός Οργανισμός της Θεσσαλονίκης πρωτοπορεί ξανά, εντάσσοντας στον στόλο του 50 υπερσύγχρονα, ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία. Με την προσθήκη αυτή, ο ΟΑΣΘ θα διαθέτει συνολικά 160 ηλεκτρικά οχήματα μηδενικών ρύπων, κάτι που σημαίνει ότι περισσότερα από τα μισά λεωφορεία που δρομολογούμε καθημερινά στην πόλη είναι πλέον αμιγώς ηλεκτρικά. Η επένδυση αυτή, σε συνδυασμό με τα 46 καινούργια πετρελαιοκίνητα λεωφορεία που αποκτήσαμε με τη μέθοδο της χρονομίσθωσης, φέρνει μια πραγματική επανάσταση. Πλέον, περισσότερα από τα δύο τρίτα του συνολικού μας στόλου αποτελούνται από ολοκαίνουργια, σύγχρονα οχήματα. Παράλληλα, θωρακίζουμε τη λειτουργία μας ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό με 171 νέους οδηγούς. Ο ΟΑΣΘ αλλάζει ριζικά και προσφέρει στους Θεσσαλονικείς την ποιότητα που δικαιούνται, με μετακινήσεις ασφαλείς, οικολογικές και πλήρως προσβάσιμες για όλους».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Κώτσηρας πραγματοποίησε συσκέψεις εργασίας με τη διοίκηση του ΟΑΣΘ και του ΟΣΕΘ, με θέμα τον συνολικότερο σχεδιασμό τους για την αναβάθμιση των δημοσίων συγκοινωνιών της πόλης, καθώς και με εκπροσώπους των εργαζομένων. Επίσης, είχε συναντήσεις με τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας – Θράκης Κωνσταντίνο Π. Γκιουλέκα, καθώς και με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα.

Τα 50 νέα λεωφορεία

Τα 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία έχουν κατασκευαστεί από την κινεζική εταιρεία Yutong. Είναι αρθρωτά (με φυσούνα), μήκους 18 μέτρων και χωρητικότητας 130 επιβατών. Φορτίζονται σε περίπου 3,5 ώρες και, το πρώτο χρονικό διάστημα, η φόρτισή τους θα γίνεται στον υφιστάμενο σταθμό του ΟΑΣΘ. Βάσει των προδιαγραφών του διαγωνισμού, πρέπει να έχουν αυτονομία τουλάχιστον 200 χιλιομέτρων, ωστόσο υπερκαλύπτουν με άνεση τα 300 χιλιόμετρα.

Διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, εξαερισμού και παράθυρα με ανάκλιση. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένα με ράμπα για την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρίες στη δεύτερη από τις τέσσερις θύρες, καθώς και με ειδική θέση για αναπηρικό αμαξίδιο. Διαθέτουν εσωτερικό σύστημα φωτισμού με λάμπες LED, το οποίο προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με την ώρα και το εξωτερικό φως. Τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με προηγμένη σειρά συστημάτων ασφαλείας. Είναι οικολογικά, αθόρυβα και μηδενικών εκπομπών ρύπων, ενώ διαθέτουν θύρες usb για τη φόρτιση φορητών συσκευών από τους επιβάτες.

Δέκα από αυτά τα λεωφορεία είναι επιπλέον εξοπλισμένα με αποσκευοφυλάκιο, προκειμένου να εξυπηρετούν τη γραμμή του Αεροδρομίου. Τα υπόλοιπα 40 θα δρομολογηθούν σε γραμμές κορμού και σε πολυπληθείς περιοχές της Θεσσαλονίκης που δεν εξυπηρετούνται από το Μετρό.

Η σύμβαση για την προμήθεια των 50 λεωφορείων και των 25 φορτιστών υπεγράφη στις 2 Απριλίου και η χρηματοδότηση έγινε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με κόστος 32,65 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ.