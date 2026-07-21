Φωτιά στο Αδάμι Αργολίδας - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Επιδαύρου.

Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου, στην Αργολίδα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30, σε έκταση με ελαιόδεντρα, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Επιδαύρου.

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ