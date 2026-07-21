Υεμένη: Οι Χούθι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας

Οι Χούθι κήρυξαν χθες ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας ανοίγοντας νέο μέτωπο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν θα πρέπει να φορτώνουν ή να εκφορτώνουν φορτία σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας διότι αυτή η δραστηριότητα πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα τα πλοία να γίνουν στόχος «σε οποιαδήποτε θέση» βρίσκονται επιθέσεων των δυνάμεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, σύμφωνα με email που στάλθηκε στις εταιρείες από τους Χούθι.

Οι Χούθι κήρυξαν χθες ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας ανοίγοντας νέο μέτωπο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν και αυξάνοντας τις απειλές κατά της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας και του εμπορίου στην περιοχή του Κόλπου.

«Απαγορεύεται στα πλοία να φορτώνουν και να εκφορτώνουν φορτία σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας», αναφέρεται στο κείμενο του email που στάλθηκε προς τις ναυτιλιακές εταιρείες.

«Συνιστούμε μετ' επιτάσεως η εταιρεία σας να συμπεριφερθεί με την δέουσα επιμέλεια και μέγιστη προσοχή σε όλες τις συναλλαγές της», αναφέρεται στο κείμενο.

Οι νέοι τέθηκαν σε ισχύ στις 12.01 GMT της 20ής Ιουλίου, διευκρινίζεται.

«Οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα θα εκθέσει σε κυρώσεις τα πλοία που παραβιάζουν (τους όρους αυτούς)». «Περαιτέρω, θα είναι πιθανοί στόχοι σε οποιαδήποτε θέση εντός της επιχειρησιακής ακτίνας δράσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης».

Το email στάλθηκε από το Κέντρο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Χούθι.

Το κλείσιμο της νότιας εξόδου της Ερυθράς Θάλασσας στερεί από την Σαουδική Αραβία έναν ζωτικής σημασίας εναλλακτικό στα Στενά του Ορμούζ δίαυλο και αυξάνει τους φόβους για ελλείψεις.

Η ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα δεν ανέκαμψε ποτέ πλήρως μετά τις επιθέσεις των επιθέσεων των Χούθι ανοικτά της Υεμένης που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο 2023 σε ένδειξη αλληλεγγύης προς του Παλαιστίνιους στον πόλεμο της Γάζας, σύμφωνα με τους σιίτες αντάρτες συμμάχους της Τεχεράνης.

Το Κέντρο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων είναι το όργανο που έχει χρησιμοποιηθεί από τους Χούθι για την έκδοση προειδοποιήσεων προς την ναυτιλιακή βιομηχανία κατά την διάρκεια της καμπάνιας των επιθέσεων κατά των εμπορικών πλοίων από το 2023 έως το 2025, η οποία έλαβε τέλος με την εφαρμογή της εκεχειρίας στην Γάζα τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

«Πιστεύουμε ότι το email λειτουργεί ως υπενθύμιση για την παρουσία τους στην περιοχή αυτή», πιστεύει πηγή μίας από τις ναυτιλιακές εταιρείες που έγινε αποδέκτης του μηνύματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ