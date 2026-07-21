ΥΠΑ: Ορκίστηκαν 45 νέοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Στην ορκωμοσία 45 νέων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕΚ) προέβη χθες 20/7 η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Στην ορκωμοσία 45 νέων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕΚ) προέβη χθες 20/7 η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας «ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της σε έναν νευραλγικό τομέα για την εύρυθμη λειτουργία των αερομεταφορών και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΥΠΑ «οι νέοι ελεγκτές προέρχονται από τη δεξαμενή επιτυχόντων της προκήρυξης 2Γ/2024 του ΑΣΕΠ και επιλέχθηκαν με τη χρήση του προγράμματος FEAST του EUROCONTROL, μιας σύγχρονης και αξιόπιστης διαδικασίας αξιολόγησης μέσω του ΑΣΕΠ. Η εν λόγω διαδικασία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά και βάσει αυτής διορίστηκαν τον Οκτώβριο του 2025 αρχικά 80 ΕΕΚ».

Το προσεχές διάστημα επίκειται η ορκωμοσία ακόμη 8 ΕΕΚ, ενώ έως το τέλος του 2026 έχει προγραμματιστεί ο διορισμός επιπλέον 21 ΕΕΚ. Συνολικά, οι νεοδιορισμένοι ΕΕΚ κατά τη διετία 2025-2026 θα ανέλθουν σε 169, ενισχύοντας σημαντικά τη δυναμικότητα της Υπηρεσίας στον συγκεκριμένο τομέα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΥΠΑ, ορκίστηκαν ένας υπάλληλος πληροφοριών πτήσεων αεροδρομίου, κατηγορίας ΤΕ, ο οποίος θα αναλάβει υπηρεσία στον αερολιμένα Καστελόριζου, καθώς και 4 οδηγοί προς ενίσχυση των αερολιμένων Χίου, Νάξου, Κυθήρων και Σητείας.

Στην τελετή παρέστησαν ο αναπληρωτής διοικητής της ΥΠΑ, Γιώργος Βαγενάς, καθώς και ανώτερα στελέχη της Υπηρεσίας , συνεχάρησαν τους νέους υπαλλήλους και τους ευχήθηκαν καλή σταδιοδρομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

