ΤτΕ: Αμετάβλητη η ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις και νοικοκυριά το β΄ τρίμηνο 2026

Αμετάβλητη παρέμεινε η συνολική ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις και νοικοκυριά το β' τρίμηνο του 2026.

Αμετάβλητη παρέμεινε η συνολική ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις και νοικοκυριά το β' τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τα κριτήρια και οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητοι κατά το β' τρίμηνο του 2026. Η συνολική ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια παρέμεινε επίσης αμετάβλητη. Για το γ' τρίμηνο του 2026, οι τράπεζες εκτιμούν ότι η συνολική ζήτηση τόσο από τις ΜΧΕ, όσο και από τα νοικοικυριά θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα για τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια κατά το β' τρίμηνο του 2026. Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων μεταβλήθηκαν ως έναν βαθμό για τα στεγαστικά δάνεια, ενώ παρέμειναν αμετάβλητοι για τα καταναλωτικά δάνεια κατά το ίδιο διάστημα. Η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη κατά το β' τρίμηνο του 2026.

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2026 (βλ. Διάγραμμα 1), εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του γ' τριμήνου του 2026.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν αμετάβλητοι σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2026.

Κατά το β' τρίμηνο του 2026, η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ παρέμεινε αμετάβλητη παρά την αύξηση ζήτησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως για τη χρηματοδότηση πάγιων επενδύσεων. Κατά το β' τρίμηνο 2026, η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.