Ντάιμον: «Δεν θα αγόραζα μετοχές, ούτε ομόλογα στις σημερινές τιμές»

Ο Ντάιμον υποστήριξε ότι οι αγορές δεν έχουν πλήρως αφομοιώσει την ολοένα και αυξανόμενη σειρά γεωπολιτικών και δημοσιονομικών κινδύνων.

Οι επενδυτές υποτιμούν τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με τον CEO της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά πως δεν θα αγόραζε ούτε μετοχές ούτε μακροπρόθεσμα αμερικανικά ομόλογα στις τρέχουσες τιμές τους.

Σε συνέντευξή του στο CNBC που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας, ο Ντάιμον υποστήριξε ότι οι αγορές δεν έχουν πλήρως αφομοιώσει την ολοένα και αυξανόμενη σειρά γεωπολιτικών και δημοσιονομικών κινδύνων.

«Πιστεύω ότι αυτοί οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι από όσο πιστεύουν οι περισσότεροι», είπε αναφερόμενος στους πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και την αύξηση στις στρατιωτικές δαπάνες σε μία περίοδο που τα δημοσιονομικά ελλείμματα των κυβερνήσεων όλο και διογκώνονται.

Ερωτηθείς εάν οι αγορές υποτιμούν την πιθανότητα ενός μεγάλου σοκ, ο Ντάιμον απάντησε ότι είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς ποιοι κίνδυνοι έχουν ήδη αποτυπωθεί στις τιμές περιουσιακών στοιχείων. «Είναι πιθανό κάποιοι κίνδυνοι να έχουν ήδη ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις, αλλά αυτό που δεν μπορεί να προεξοφληθεί είναι το τι τελικά θα συμβεί» ανέφερε.

Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης τράπεζας στον κόσμο σε όρους κεφαλαιοποίησης έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για τους οικονομικούς κινδύνους που προβλέπει. Οι τελευταίες δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με την στάση που τηρούν οι επενδυτές το τελευταίο διάστημα, έχοντας επιλέξει να παραβλέψουν πολέμους, δασμούς και άλλα σοκ. Ο S&P 500 έχει σημειώσει κέρδη περίπου 10% φέτος, καθώς οι καταναλωτικές δαπάνες παραμένουν ισχυρές ο πληθωρισμός έχει αποκλιμακωθεί και οι επενδυτές συνεχίζουν να στηρίζουν επιχειρήσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Την περασμένη εβδομάδα, η JPMorgan και οι υπόλοιπες αμερικανικές τράπεζες ανακοίνωσαν ισχυρά αποτελέσματα με ώθηση από την εκρηκτική αύξηση των εσόδων από συναλλαγές και επενδυτική τραπεζική, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η αμερικανική οικονομία έχει αντέξει τις πρόσφατες μεταβολές καλύτερα από ό,τι αναμενόταν.

Ο Ντάιμον αναγνώρισε ότι η παγκόσμια οικονομία έχει γίνει πιο ανθεκτική καθώς η εξάρτηση από την ενέργεια είναι πιο περιορισμένη σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες, αλλά προειδοποίησε ότι αυτό δεν εξαλείφει την πιθανότητα μίας ξαφνικής και απότομης ανατροπής συνθηκών. «Ίσως να χρειαστούν κι άλλες σταγόνες για να γεμίσουν το ποτήρι έως ότου ξεχειλίσει. Ακόμα και η επανέναρξη του πολέμου ίσως δεν είναι αρκετή για να προκαλέσει αυτή την ανατροπή», τόνισε.

Κατά τον ίδιο, το επίμονα φουσκωμένο δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ, θα οδηγήσει σε μία βεβιασμένη προσαρμογή, πιθανότατα μέσω υψηλότερων επιτοκίων. «Κατά την άποψή μου, αυτό θα εξελιχθεί σε πρόβλημα», υπογράμμισε.

Τι είπε για ομόλογα, μετοχές και AI

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα αγόραζε σήμερα μακροπρόθεσμα αμερικανικά κρατικά ομόλογα απάντησε «προσωπικά όχι».

Ακόμη και εάν ο πληθωρισμός επιστρέψει στο στόχο του 2% που έχει θέση η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), «η απόδοση του 10ετούς ομολόγου θα έπρεπε πιθανότατα να βρίσκεται μεταξύ 4% και 4,5%», είπε, προσθέτοντας ότι δεν διαβλέπει σημαντικά περιθώρια ανόδου στις τιμές των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Το ίδιο προσεκτικός εμφανίστηκε και ως προς τις μετοχές. Αν και δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξετάσει την αγορά μεμονωμένης εταιρείας εάν τη θεωρούσε «εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία», ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν θα τοποθετούσε κεφάλαια στην ευρύτερη αγορά υπό τις τρέχουσες αποτιμήσεις.

Επιπλέον, υιοθέτησε έναν πιο ισορροπημένο τόνο όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, παρομοιάζοντας τη σημερινή επενδυτική έκρηξη με τα πρώτα χρόνια του διαδικτύου. «Τα ποσά που επενδύονται είναι τεράστια. Θα αποδώσουν τελικά; Πιθανότατα ναι, όπως συνέβη και με το διαδίκτυο» δήλωσε.

Τέλος, υπενθύμισε ότι κατά την περίοδο της άνθησης του διαδικτύου, πρωτοπόρες εταιρείες όπως η Yahoo και η Netscape τελικά έχασαν τη θέση τους, ενώ οι πραγματικοί νικητές, όπως η Google και το Facebook, αναδείχθηκαν αργότερα. «Θα αποδώσει όπως το περιμένετε και στο χρονοδιάγραμμα που περιμένετε; Σίγουρα όχι» κατέληξε ο Τζέιμι Ντάιμον.