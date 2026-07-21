ΗΠΑ και Κίνα ετοιμάζουν συνομιλίες για την τεχνητή νοημοσύνη τον Σεπτέμβριο

Οι συζητήσεις έρχονται ως αποτέλεσμα της συνάντησης Τραμπ - Σι τον Μάιο και πιθανότατα θα λάβουν χώρα πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη τον Σεπτέμβριο, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος. Οι δύο υπερδυνάμεις προσπαθούν να βρουν τρόπους μετριασμού των κινδύνων που ενέχουν τα όλο και πιο εξελιγμένα μοντέλα που αναπτύσσουν.

Οι συζητήσεις έρχονται ως αποτέλεσμα της συνάντησης Τραμπ - Σι τον Μάιο και πιθανότατα θα λάβουν χώρα πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου, ανέφεραν οι πηγές υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ωστόσο πρόσθεσαν ότι οι ημερομηνίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Πεκίνο και Ουάσιγκτον εξετάζουν το πώς να ρυθμίσουν τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες, να καταστήσουν δυνατές κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές και να προκαλέσουν αναταράξεις στην αγορά εργασίας.

Οι συνομιλίες του Σεπτεμβρίου,θα διεξαχθούν από αμερικανικής πλευράς υπό την ηγεσία του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, σύμφωνα με το Reuters. Η ταυτότητα των υπόλοιπων συμμετεχόντων από τις ΗΠΑ και την Κίνα, όπως και η ημερήσια διάταξη και ο τόπος διεξαγωγής των συνομιλιών παραμένουν υπό εξέταση, καθώς οι προετοιμασίες βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο