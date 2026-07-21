Ευρωαγορές: Θετικά πρόσημα μετά τις αναφορές διαπραγματεύσεων στην Μέση Ανατολή

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύεται 0,10% στις 640,26 μονάδες, ενώ ο Εuro Stoxx 50 κερδίζει 0,32% στις 6.247,05 μονάδες.

Θετικό κλίμα αποτυπώνεται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι αναφορές για προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου σε χαμηλότερα επίπεδα.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύεται 0,10% στις 640,26 μονάδες, ενώ ο Εuro Stoxx 50 κερδίζει 0,32% στις 6.247,05 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύεται 0,01% στις 24.864 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει ήπια 0,02% στις 8.342 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ανεβαίνει 0,25% στις 10.550 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κινείται +0,23% στις 51.983 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 ενισχύεται 0,05% στις 19.215 μονάδες.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, τη Δευτέρα, οι διαμεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ διαβίβασαν στο Ιράν πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις ΗΠΑ, η οποία προβλέπει 10ήμερη κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι αναβίωσης της προσωρινής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον περασμένο μήνα, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος τη Δευτέρα.

Από την άλλη βέβαια, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας που τέθηκε αμέσως σε ισχύ. Δήλωσαν ότι ο αποκλεισμός αποτελεί απάντηση στην «άδικη και ασφυκτική πολιορκία του αγαπημένου μας λαού για σχεδόν 12 χρόνια, την λεηλασία των πόρων μας και την επιβολή καθολικού αποκλεισμού των λιμανιών και αεροδρομίων μας από ξηράς, θαλάσσης και αέρος».

Στις σημερινές εξελίξεις όμως, το Ιράν στοχοποίησε αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον Κόλπο, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ ότι επίκεινται «ακόμη πιο ισχυρές» επιθέσεις, καθώς ο πόλεμος οδεύει να εξαπλωθεί, με την εμπλοκή των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Από την πλευρά του ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για 10η συναπτή νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στοχοποιώντας κυρίως κέντρα διοίκησης και ναυτικές δυνατότητας, προκειμένου να «να μειώσει την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ».

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα υψηλά ενός μήνα μετά από τις αναφορές για διαπραγματεύσεις σε ΗΠΑ-Ιράν. Σήμερα το Brent διαπραγματεύεται στα 88,65 δολάρια το βαρέλι, έχοντας υποχωρήσει από τα επίπεδα άνω των 91 δολαρίων που είχε καταγράψει πρόσφατα. Η Goldman Sachs, ωστόσο, προειδοποιεί ότι η τιμή του Brent θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 120 δολάρια ανά βαρέλι έως το τέλος του έτους, εάν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίσουν να διαταράσσουν τις πετρελαϊκές οδούς και τις ροές εφοδιασμού.

Κέρδη στην Ασία

Οι δείκτες των χρηματιστηρίων Ασίας-Ειρηνικού ολοκλήρωσαν τις συνεδριάσεις με κέρδη.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε άνοδο άνω του 3% στα 66.232,19, ενώ ο Topix ανέβηκε 2,44% στα 4.014,95.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σκαρφάλωσε 3,56% στα 6.747,95, ενώ ο Kosdaq κατέγραψε ήπια άνοδο 0,49% στα 753,34. Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στα 8.793,3.

Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ενισχύθηκε άνω του 3% στα 4.739,23, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κέρδισε 0,25% την τελευταία ώρα των συναλλαγών.