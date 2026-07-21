Θεμιστοκλέους: Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΕΚΑΒ και το ΕΣΥ για τον καύσωνα

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας ενόψει του καύσωνα, σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους.

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας ενόψει του καύσωνα, σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Όπως ανέφερε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «MEGA», έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, ενώ κάλεσε τους πολίτες, ιδιαίτερα όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, να τηρούν τα μέτρα προστασίας και διαβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται αυξημένη πίεση στις υγειονομικές δομές.

Συνέστησε στους πολίτες που εμφανίζουν ενοχλήσεις ή συμπτώματα να επικοινωνούν αρχικά με τον προσωπικό ή τον θεράποντα ιατρό τους, ο οποίος θα τους καθοδηγήσει ανάλογα. Για τις ευπαθείς ομάδες επανέλαβε «την ανάγκη αποφυγής της έκθεσης στον ήλιο, ιδίως από τις 11:00 έως τις 17:00, τη χρήση ανοιχτόχρωμων ρούχων, την κατανάλωση άφθονων υγρών και την αποφυγή αλκοόλ.

Αναφορικά με το θερινό σχέδιο του ΕΚΑΒ, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι «από πέρυσι εφαρμόζεται θερινό σχέδιο που έχει αποδώσει, με σημαντική ενίσχυση των βαρδιών και των μέσων του ΕΚΑΒ στις περιοχές όπου ο πληθυσμός αυξάνεται κατακόρυφα το καλοκαίρι. Έχουμε τριπλασιάσει τις βάρδιες των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ». Αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή των δήμων που εξασφαλίζουν κατάλυμα για τους διασώστες του ΕΚΑΒ, διευκρινίζοντας πάντως ότι αυτό δεν συμβαίνει παντού και ότι παραμένουν κενά που πρέπει να καλυφθούν.

Σχετικά με τη στελέχωση των νησιών, τα κίνητρα και τις «άγονες» θέσεις, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι «η εικόνα στα νησιά είναι σημαντικά βελτιωμένη. Οι γιατροί που μετακινούνται προς νησιωτικές και δύσκολες περιοχές λαμβάνουν επιπλέον επίδομα 2.100 ευρώ, πέραν του μισθού τους, ενώ αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις προβλέπονται και για το υπόλοιπο υγειονομικό προσωπικό. Παράλληλα, στις περισσότερες περιοχές έχει εξασφαλιστεί η διαμονή του μετακινούμενου προσωπικού».

Αναφορικά με τις θέσεις που επί σειρά ετών παρέμεναν «άγονες», ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι από τις 300 θέσεις έχουν καλυφθεί περίπου οι 200, ενώ αναμένεται να καλυφθούν και πρόσθετες θέσεις μέσω της τρέχουσας προκήρυξης.