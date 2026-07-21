Τεχνολογία

Nebius: «Άλμα» 8% για τη μετοχή μετά την είσοδο της Nvidia με σχεδόν 10%

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Nebius: «Άλμα» 8% για τη μετοχή μετά την είσοδο της Nvidia με σχεδόν 10%
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η μετοχή της Nebius στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης καταγράφει άνοδο 7%.

Η μετοχή της Nebius καταγράφει άνοδο 8% την Τρίτη, στον απόηχο της είδησης πως η Nvidia κατέχει μερίδιο 9,3% στην εταιρεία «neocloud».

Η εταιρεία με έδρα το Άμστερνταμ έχει αναδειχθεί ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες «neocloud» στην Ευρώπη που παρέχουν υπολογιστική ισχύ για τεχνητή νοημοσύνη και έχει συνάψει πολλαπλές συμφωνίες με τεχνολογικούς γίγαντες το 2026, εν μέσω τεράστιων δαπανών για υποδομές.

Παράλληλα, έναν από τους μεγαλύτερους ωφελημένους της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, με τη μετοχή της εταιρείας να σκαρφαλώνει σχεδόν 250% τους τελευταίους 12 μήνες. Η κεφαλαιοποίησή της ανέρχονταν το πρωί της Τρίτης στα 46 δισ. δολάρια.

Το προηγούμενο διάστημα, η Nvidia είχε ανακοινώσει ότι θα επενδύσει 2 δισ. δολάρια στην ολλανδική εταιρεία, η οποία είναι εισηγμένη στον τεχνολογικό Nasdaq.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι εταιρείες θα συνεργαστούν στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, στη διαχείριση στόλου καθώς και στον σχεδιασμό και υποστήριξη εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης.

Επιπλέον, η Freedom Capital Markets αναβάθμισε τη Nebius σε σύσταση «buy» σε σημείωμα που δημοσίευσε τη Δευτέρα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πώς μοιράζεται η «πίτα» των δημοσίων επενδύσεων στις Περιφέρειες - Το γράφημα της εβδομάδας

Το σήμα Μητσοτάκη προς τους αυτοαπασχολούμενους - Το «μάθημα» της Εθνικής Ισπανίας -Η ΕΛ.ΑΣ και τα μη Κρατικά ΑΕΙ

Πόσα αξίζει το τρόπαιο του Μουντιάλ - Πέντε πράγματα που δεν ήξερες

tags:
Nvidia
Μετοχές
Nasdaq
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider