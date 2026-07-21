Nebius: «Άλμα» 8% για τη μετοχή μετά την είσοδο της Nvidia με σχεδόν 10%

Η μετοχή της Nebius στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης καταγράφει άνοδο 7%.

Η μετοχή της Nebius καταγράφει άνοδο 8% την Τρίτη, στον απόηχο της είδησης πως η Nvidia κατέχει μερίδιο 9,3% στην εταιρεία «neocloud».

Η εταιρεία με έδρα το Άμστερνταμ έχει αναδειχθεί ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες «neocloud» στην Ευρώπη που παρέχουν υπολογιστική ισχύ για τεχνητή νοημοσύνη και έχει συνάψει πολλαπλές συμφωνίες με τεχνολογικούς γίγαντες το 2026, εν μέσω τεράστιων δαπανών για υποδομές.

Παράλληλα, έναν από τους μεγαλύτερους ωφελημένους της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, με τη μετοχή της εταιρείας να σκαρφαλώνει σχεδόν 250% τους τελευταίους 12 μήνες. Η κεφαλαιοποίησή της ανέρχονταν το πρωί της Τρίτης στα 46 δισ. δολάρια.

Το προηγούμενο διάστημα, η Nvidia είχε ανακοινώσει ότι θα επενδύσει 2 δισ. δολάρια στην ολλανδική εταιρεία, η οποία είναι εισηγμένη στον τεχνολογικό Nasdaq.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι εταιρείες θα συνεργαστούν στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, στη διαχείριση στόλου καθώς και στον σχεδιασμό και υποστήριξη εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης.

Επιπλέον, η Freedom Capital Markets αναβάθμισε τη Nebius σε σύσταση «buy» σε σημείωμα που δημοσίευσε τη Δευτέρα.