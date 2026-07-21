Ινδία: Ο Ρώσος αξιωματούχος εκλήθη στο ΥΠΕΞ για τους θανάτους τεσσάρων Ινδών ναυτικών

Η Ινδία κάλεσε σήμερα τον Ρώσο επιτετραμμένο στον οποίο εξέφρασε την «μεγάλη ανησυχία» της μετά την ρωσική πυραυλική επίθεση σε εμπορικό πλοίο στην Μαύρη Θάλασσα.

Η Ινδία ανακοίνωσε ότι κάλεσε σήμερα τον Ρώσο επιτετραμμένο στον οποίο εξέφρασε την «μεγάλη ανησυχία» της μετά την ρωσική πυραυλική επίθεση σε εμπορικό πλοίο στην Μαύρη Θάλασσα την ώρα που απέπλεε από το ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις Ινδοί μέλη του πληρώματος.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία έπληξε προχθές Κυριακή με τρεις πυραύλους το υπό σημαία Γουινέα Μπισάου εμπορικό πλοίο Golden Leo, με πλήρωμα από την Ινδία και τη Συρία, προκαλώντας τον θάνατο 10 μελών του πληρώματος μεταξύ των οποίων τέσσερις Ινδοί.

Ο Ρώσος επιτετραμμένος Βλαντίμιρ Λαμπάνοφ κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ινδίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου. Από τον Λαμπάνοφ ζητήθηκε να διαβιβάσει τις έντονες ανησυχίες της Ινδίας και του επισημάνθηκε ότι η στοχοποίηση εμπορικών πλοίων και οι επακόλουθες απώλειες ανθρώπινων ζωών είναι «απαράδεκτες» , αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Παρόμοιες επιθέσεις υπονομεύουν την ασφάλεια και την σταθερότητα του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Μόσχα βρίσκεται σε επαφή με την Ινδία σχετικά με το θέμα. «Εξηγούμε τη θέση μας. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας επιτίθενται —και θα συνεχίσουν να επιτίθενται— σε πλοία που μεταφέρουν πυρομαχικά, όπλα και άλλα είδη για λογαριασμό του καθεστώτος του Κιέβου», δήλωσε ο Πεσκόφ. Το «Golden Leo» ανήκει στην Ocean Grace Shipping Ltd, με έδρα τη Μουμπάι, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Η Ινδία έχει επίσης χάσει ναυτικούς στον πόλεμο του Ιράν και έχει διαμαρτυρηθεί τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο Ιράν για τις απώλειες αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ