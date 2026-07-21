Μπρατάκος: Το ΕΠΑ 2026-2030 δημιουργεί προϋποθέσεις για ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

Για τον επιχειρηματικό κόσμο, το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η διάθεση των πόρων, αλλά κυρίως η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια στην αξιοποίησή τους.

Την εκτίμηση ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, με πόρους 23 δισ. ευρώ, μπορεί να αποτελέσει μοχλό επενδύσεων και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας εκφράζει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος, σε δήλωσή του με αφορμή την παρουσίαση του προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Μπρατάκος προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, με συνολικούς πόρους 23 δισ. ευρώ, αποτελεί μια σημαντική εθνική αναπτυξιακή πρωτοβουλία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια νέα περίοδο επενδύσεων, παραγωγικής ανασυγκρότησης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Για τον επιχειρηματικό κόσμο, το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η διάθεση των πόρων, αλλά κυρίως η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια στην αξιοποίησή τους. Κάθε ευρώ πρέπει να μετατρέπεται σε παραγωγικές επενδύσεις, καλύτερες υποδομές, περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και ισχυρότερες ελληνικές επιχειρήσεις.

Το ΕΒΕΑ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό ότι το νέο πρόγραμμα δίνει έμφαση στην καινοτομία, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην εξωστρέφεια, στην πράσινη μετάβαση και στις σύγχρονες υποδομές, δηλαδή στους τομείς που θα καθορίσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας την επόμενη δεκαετία.

Ωστόσο, η επιτυχία του σχεδίου θα κριθεί από το κατά πόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τον πυρήνα της ελληνικής οικονομίας, θα μπορέσουν να συμμετάσχουν ουσιαστικά στα επενδυτικά προγράμματα, χωρίς περιττή γραφειοκρατία και αποκλεισμούς.

Η Ελλάδα έχει σήμερα μια μοναδική ευκαιρία να μετατρέψει τους διαθέσιμους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους σε μόνιμη αύξηση της παραγωγικότητας και του εθνικού πλούτου. Για να το πετύχουμε απαιτείται στενή συνεργασία κράτους, επιχειρηματικής κοινότητας και παραγωγικών φορέων.

Το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις και να συμβάλλει ενεργά ώστε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης να εξελιχθεί σε πραγματικό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, περιφερειακής σύγκλισης και ισχυρής επιχειρηματικότητας για ολόκληρη τη χώρα».